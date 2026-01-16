我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國普吉島一直是台灣人熱愛的度假勝地，現在去玩又多了一個必訪的打卡熱點。為了迎接盛大的「2025泰國雙年展」，普吉島近期在當地的沙潘欣公園揭幕了一座全新的大型公共藝術雕像「Dheveena」，這座被稱為「海中女神」的巨型雕像矗立在海濱，潔白且充滿流線感的造型，立刻成為當地最受矚目的新地標。第四屆泰國雙年展自去年11月底回歸普吉島，展期長達五個月，直到今年4月30日才結束。本屆展覽以「永恆的劫」（Eternal Kalpa）為主題，匯集了來自全球25個國家的65位藝術家，透過作品探討時間流逝、科技變遷以及人類與自然之間微妙的關係。其中，沙潘欣公園被選為主要的戶外展區之一，並特別設立了三座永久性的藝術裝置，讓這些藝術品在展期結束後，繼續留在當地成為普吉島的文化印記。最新亮相的焦點作品「Dheveena」，被譽為「海洋女王」。這座高達八米的白色雕像相當搶眼，設計靈感十分獨特，巧妙融合了女性優雅的身姿與獅子魚的生物特徵。這是由普吉島在地藝術家Aree Kongpol設計、雕塑家Teerapong Photisan親手打造的心血結晶。據創作團隊表示，Dheveena象徵著海洋的守護神，代表著保護與富饒，也呼應了普吉島周邊豐富珍貴的海洋生態系統。除了海中女神，公園內還有其他兩件永久性作品同樣值得一看。包括泰國國家級藝術家Kamol Tassanachalee創作的「Richest Roller」，象徵著普吉島的繁榮與文化財富；以及藝術家Pitupong Chaowakul帶來的「迷宮2號」（The Labyrinth #2），這是一個半透明的迷宮結構，靈感來自捉迷藏遊戲，邀請遊客走入其中，體驗空間與光影的趣味互動。近期若有計畫前往普吉島旅遊的朋友，不妨將這裡列入行程，感受一下海島與藝術結合的獨特氛圍。