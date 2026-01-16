昨（15）日全台高溫約26至30度，夜間因中低雲移入，破壞輻射冷卻，清晨低溫明顯回升，各地平地約14至16度。氣象專家吳德榮表示，今（16）日各地多雲時晴，東半部偶有短暫雨，白天舒適、早晚偏涼。明（17）日起至下周一（19日）天氣相對穩定，但下周二（20日）「大寒」節氣強冷空氣南下，北台轉濕冷，中南部早晚偏冷，雖未達寒流等級，仍須注意保暖，24日、25日冷空氣才會逐步減弱。
白天溫暖偏熱 各地高溫26度至30度
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今（16）日在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，昨（15）日天氣溫暖偏熱，全台各地最高氣溫普遍落在26至30度之間，北部新北三峽26.3度、中部嘉義大埔28.5度，南部台南玉井達29.7度，東部台東太麻里也有26.0度，白天感受相當舒適。
夜間雲多干擾輻射冷卻 清晨低溫回升
不過昨夜至今（16）日清晨，台灣上空有中低雲移入，影響夜間輻射冷卻作用，使得低溫明顯回升。截至清晨4時52分，本島平地最低氣溫出現在新竹關西12.8度，其餘各地平地低溫約14至16度，北部桃園大溪14.2度、中部雲林古坑15.3度、南部高雄內門15.6度、東部花蓮壽豐15.0度。
今多雲時晴 東半部偶有短暫雨
根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬，今（16）日雲量略為增加，各地大多為多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨機率，白天體感舒適、早晚仍偏涼。預估各地氣溫為北部14至25度、中部15至27度、南部16至28度、東部15至25度。
下周一前天氣尚穩定 晚起北台轉雨
最新模式模擬顯示，明（17）日至下周一（19日）西半部多雲時晴；東半部及大台北東側偶有局部短暫雨的機率；白天北舒適南微熱、早晚涼。下周一晚起北台灣轉有雨。
下周二強冷空氣南下 濕冷感受更明顯
最新模式模擬顯示，下周二（20日）強冷空氣抵達、氣溫驟降、北台愈晚愈濕冷，北部、東半部有局部雨。下周三至周五（21日至23日）強冷空氣盤據，北台濕冷、中南部早晚也偏冷；北部、東半部有局部雨。
目前歐洲模式模擬，這波冷空氣並未達寒流的強度，僅很接近強烈大陸冷氣團的標準（台北測站≦12度），本島平地最低氣溫也僅能降至8度左右，遠不如上波低。但由於「濕冷」、感覺還是很冷，要注意保暖。24日、25日冷空氣逐日減弱，迎風面有局部短暫雨的機率。
輕颱「洛鞍」不侵台 為冷空氣增添水氣
最新（16日2時）氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，輕颱洛鞍向西北前進、轉北再轉偏東，逐漸迴轉。最新（15日20時）歐洲模式系集模擬顯示，洛鞍颱風迴轉後，有打轉並減弱消散的趨勢，仍將保持「1月颱、不侵台」的紀錄。但為下一波強冷空氣提供了額外的水氣，延長迎風面濕冷時間、降雨也更明顯。
資料來源：氣象專家吳德榮
我是廣告 請繼續往下閱讀
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今（16）日在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，昨（15）日天氣溫暖偏熱，全台各地最高氣溫普遍落在26至30度之間，北部新北三峽26.3度、中部嘉義大埔28.5度，南部台南玉井達29.7度，東部台東太麻里也有26.0度，白天感受相當舒適。
不過昨夜至今（16）日清晨，台灣上空有中低雲移入，影響夜間輻射冷卻作用，使得低溫明顯回升。截至清晨4時52分，本島平地最低氣溫出現在新竹關西12.8度，其餘各地平地低溫約14至16度，北部桃園大溪14.2度、中部雲林古坑15.3度、南部高雄內門15.6度、東部花蓮壽豐15.0度。
今多雲時晴 東半部偶有短暫雨
根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬，今（16）日雲量略為增加，各地大多為多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨機率，白天體感舒適、早晚仍偏涼。預估各地氣溫為北部14至25度、中部15至27度、南部16至28度、東部15至25度。
下周一前天氣尚穩定 晚起北台轉雨
最新模式模擬顯示，明（17）日至下周一（19日）西半部多雲時晴；東半部及大台北東側偶有局部短暫雨的機率；白天北舒適南微熱、早晚涼。下周一晚起北台灣轉有雨。
最新模式模擬顯示，下周二（20日）強冷空氣抵達、氣溫驟降、北台愈晚愈濕冷，北部、東半部有局部雨。下周三至周五（21日至23日）強冷空氣盤據，北台濕冷、中南部早晚也偏冷；北部、東半部有局部雨。
目前歐洲模式模擬，這波冷空氣並未達寒流的強度，僅很接近強烈大陸冷氣團的標準（台北測站≦12度），本島平地最低氣溫也僅能降至8度左右，遠不如上波低。但由於「濕冷」、感覺還是很冷，要注意保暖。24日、25日冷空氣逐日減弱，迎風面有局部短暫雨的機率。
輕颱「洛鞍」不侵台 為冷空氣增添水氣
最新（16日2時）氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，輕颱洛鞍向西北前進、轉北再轉偏東，逐漸迴轉。最新（15日20時）歐洲模式系集模擬顯示，洛鞍颱風迴轉後，有打轉並減弱消散的趨勢，仍將保持「1月颱、不侵台」的紀錄。但為下一波強冷空氣提供了額外的水氣，延長迎風面濕冷時間、降雨也更明顯。