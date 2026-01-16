楊謹華深夜在IG分享幫經紀人慶生的影片，只見公司大開流水席，她也大解放在現場勁歌熱舞，還有許多人穿上交警的制服，上面寫「擋酒高手」，楊祐寧拿著麥克風在台上說，這是2026年最時尚的派對，還嗆，「不要再跟我說你們辦101什麼那些！」引來現場歡呼。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲楊謹華（左）和楊祐寧在流水席派對上熱舞。（圖／翻攝自IG@cheryllovel0ve）
▲楊謹華（左）和楊祐寧在流水席派對上熱舞。（圖／翻攝自IG@cheryllovel0ve）
經紀人流水席慶生超嗨！楊謹華熱舞

楊謹華PO出替經紀人慶生的影片，只見她以西裝扮相在派對中勁歌熱舞，只是場景竟然是流水席，從畫面中看起來超過百人，還有人穿著交警制服，上面寫著「壽星專屬擋酒高手」，氣氛嗨炸。

和楊謹華同公司的楊祐寧還在台上高喊，「2026年你們參加過最時尚的派對就這一場，不要再跟我說你們辦101什麼那些，NONO，最時尚就這一場。」超敢講發言把現場都逗樂。

楊謹華簽進楊祐寧所屬的經紀公司後戲約不斷，也積極朝各方面發展，她也曾分享，10多年前與許久未見的父親破冰，就是約在楊祐寧父親的餐廳元鍋，當時楊爸自然地坐下，陪他們父女聊了一下，緩解了她的緊張，楊祐寧對她而言也是家人般的存在。


相關新聞

楊祐寧亡父夢想元鍋4.0開幕！楊謹華送真人立牌搶站C位　他眼神死

林佑威、李威「WEWE」團照出土！公司為挺他和楊謹華拍戲賠到脫褲

楊謹華罕提家暴父　掙扎15年1封簡訊破冰：我想要人生過得快樂

和楊謹華玩親親！柯佳嬿害羞喊「頒獎最好玩」偷許願：期待下一次