▲楊謹華（左）和楊祐寧在流水席派對上熱舞。（圖／翻攝自IG@cheryllovel0ve）

楊謹華深夜在IG分享幫經紀人慶生的影片，只見公司大開流水席，她也大解放在現場勁歌熱舞，還有許多人穿上交警的制服，上面寫「擋酒高手」，楊祐寧拿著麥克風在台上說，這是2026年最時尚的派對，還嗆，「不要再跟我說你們辦101什麼那些！」引來現場歡呼。楊謹華PO出替經紀人慶生的影片，只見她以西裝扮相在派對中勁歌熱舞，只是場景竟然是流水席，從畫面中看起來超過百人，還有人穿著交警制服，上面寫著「壽星專屬擋酒高手」，氣氛嗨炸。和楊謹華同公司的楊祐寧還在台上高喊，「2026年你們參加過最時尚的派對就這一場，不要再跟我說你們辦101什麼那些，NONO，最時尚就這一場。」超敢講發言把現場都逗樂。楊謹華簽進楊祐寧所屬的經紀公司後戲約不斷，也積極朝各方面發展，她也曾分享，10多年前與許久未見的父親破冰，就是約在楊祐寧父親的餐廳元鍋，當時楊爸自然地坐下，陪他們父女聊了一下，緩解了她的緊張，楊祐寧對她而言也是家人般的存在。