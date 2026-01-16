我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國天團BLACKPINK成員Jennie今（16）日迎來30歲生日，台灣出現寵女無極限的驚人應援，印象廣告董事長吳秉翔為圓女兒追星夢，斥資245萬元台幣，霸氣包下松山機場、西門町、101世貿等10處黃金地段電視牆。除了全天輪播應援影片，更特別選在Jennie 生日這天的下午1點16分起，短暫清空其他所有廣告，實施15分鐘的「霸屏」應援，創下超狂紀錄。Jennie 10日才剛來台參加金唱片頒獎典禮，當時她身穿一襲紅色馬甲禮服現身紅毯，女王氣勢十足。而Jennie離台後，仍可見到她的廣告隨處播放，據《壹蘋新聞網》報導，那是因為台灣有一名超寵女兒的金主，為了幫女兒圓追星夢，不惜砸245萬元，在雙北10處黃金地段包下廣告牆，全天候輪播Jennie的慶生影片。不僅如此，在今日下午1點16分，所有廣告牆將暫時清除其他廣告，只播放Jennie的生日影片長達15分鐘時間，屆時從捷運紅線到藍線，甚至松山機場的戶外廣告牆，都能同步看到Jennie的身影；而這名出資金主正是印象廣告董事長吳秉翔。Jennie是當今全球最具影響力的K-pop女星之一，魅力相當驚人。日前來台參加金唱片頒獎典禮時，Jennie就拿獎拿到手軟，個人以及團體類獎項，共抱回4座獎盃，她當時也在台上喊話BLACKPINK的其他成員們：「妳們有在看嗎？」心情感覺很不錯。而Jennie作為BLACKPINK的饒舌及主唱擔當，SOLO發展的成績也相當亮眼，代表作〈like JENNIE〉、〈You & Me〉推出時，都掀起一波Cover風潮。除了音樂領域外，Jennie更因出眾的時尚品味，接下高奢品牌香奈兒的長期代言，因此有「人間香奈兒」的美名，IG目前有8891萬粉絲追蹤。