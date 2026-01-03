我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Jennie（如圖）側面照被網友笑說像于美人。（圖／IG@vmagazine）

BLACKPINK成員Jennie從出道開始就是時尚界的寵兒，一直都對時尚有著自己的獨到見解。而國際時尚雜誌《V Magazine》在1日新年曬出Jennie的最新封面形象，只見她一改長髮造型、以短髮鮑伯頭現身，浮誇妝容配上復古造型，再度展現出不一樣的魅力，但竟有人歪樓表示有幾張照片很像于美人跟陳珊妮老師。Jennie在《V Magazine》中，再度展現她的時尚消化力，不只有短髮鮑伯頭，還直接將一頭俐落短髮旁分往後梳，就算配上誇張妝容與復古造型，也完美以自己的百變魅力呈現，多變形象再度引發大讚，讓粉絲直呼「只有Jennie可以超過Jennie」。但卻有人大歪樓，覺得她的幾個造型像于美人跟音樂製作人陳珊妮老師，「我以為是陳珊妮老師」、「一秒看成于美人」等。Jennie日前時隔7年登上MMA頒獎典禮，不只一口氣拿下「年度RECORD大獎」、「TOP 10藝人」、「10大百萬專輯歌手」等3項大獎，她也在台上感謝跟她一起推出《RUBY》專輯的幕後人員，接著她提到BLACKPINK成員們，笑著說：「很想念成員們，一個人活動很孤單，BLINK（粉絲名）我愛你們」。除此之外，她也在現場帶來〈Seoul city〉、〈ZEN〉、〈like JENNIE〉，當歌曲唱到〈ZEN〉時，舞台背景甚至出現一大朵白蓮花，讓許多網友稱：「這是觀世音造型嗎？」不過當歌曲唱到〈like JENNIE〉時，她直接大脫外套，秒轉火辣風格直接把現場氣氛拉回她最擅長的女王主場，也替這段充滿話題的MMA舞台畫下最穩收尾。Jennie在去年4月以solo專輯《Ruby》回歸歌壇，超多樣化的曲風，火速攻佔海內外各大排行榜。其中，主打歌〈like JENNIE〉更是在當時引發大量模仿潮，Jennie也因此成功站穩solo歌手地位，讓大家見識可駕馭所有不同風格的Jennie，並期待她下一次的回歸。