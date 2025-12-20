韓國音樂界盛典MMA（Melon Music Award 2025）頒獎典禮今（20）日在首爾登場，稍早頒發10大TOP藝人獎項，曾經交往過的GD（權志龍，G-DRAGON）和BLACKPINK的成員Jennie共同拿下此殊榮，先後上台領獎，成為巧合。另外，Jennie的另一名前男友、EXO成員KAI今日也有出席頒獎典禮，緊跟在Jennie後面走紅毯，場面也略顯尷尬。
MMA頒獎遇到2任前男友！Jennie和GD獲頒同獎項
今日MMA頒獎典禮堪稱Jennie的修羅場，她與兩名前男友GD、KAI都受邀出席活動，雖然沒有坐在一起，也沒有合作舞台，但頒獎及走紅毯時，Jennie與前男友們都先後上台，舊情再度勾起觀眾關注。
稍早頒發10大TOP藝人獎項時，GD作為大前輩，率先獲獎，他笑說自己能作為第一位拿到這個獎項的得獎人，為大家揭開序幕，深感榮幸，「也希望能和接下來得獎的藝人們，一起分享這份榮耀」。
而Jennie則是最後一位上台的得獎人，主辦單位疑似有意錯開他們，Jennie拿到獎盃後也發表得獎感言，表示自己很久沒在韓國參與頒獎典禮，謝謝大家這一整年來的支持，「我會持續帶來更好的音樂」。其他得獎者還包含Jennie的隊友Rosé，以及團體IVE、aespa、PLAVE、RIIZE、NCT WISH、BOYNEXTDOOR，以及男歌手林英雄。
Jennie才剛走完紅毯 前任KAI接著登場
另外，Jennie下午身穿隆重禮服走紅毯時，前腳才剛離開舞台，後腳前男友KAI就接著登場，兩人差點就同框，場面也略顯尷尬。據悉，Jennie是在2019年和KAI爆出戀情的，這段緋聞是唯一被雙方經紀公司承認的戀情，但非常短命，因為見光死的關係，差不多一個月就分手了。
緊接著在2021-2022年間，Jennie就被拍到出入GD的豪宅，傳出緋聞。但這段戀情並未得到經紀公司的證實，GD之後也突然在2022年的5月退追Jennie的IG帳號，雙方疑似就是在那時分手的。
資料來源：MMA直播-1theK (원더케이)YouTube
