韓國音樂界盛典MMA（Melon Music Award 2025）頒獎典禮今（20）日在首爾登場，4人女團aespa稍早身穿隆重禮服亮相紅毯，中國籍成員寧寧卻臨時缺席，引發關注。官方表示寧寧因感冒才沒走紅毯，但晚點的舞台還是會照常演出；而寧寧才因原子彈檯燈事件遭到日本人抵制，另一名成員Winter近日也爆出熱戀緋聞，導致aespa近期爭議頗多。

▲Winter爆戀愛、寧寧被日本人抵制！aespa走MMA紅毯3缺1原因曝光（圖／1theK (원더케이)YouTube）
▲aespa今日只有3名成員走上MMA紅毯，包含Karina（左起）、Giselle、Winter。（圖／1theK (원더케이)YouTube）
aespa登MMA紅毯快冷斃　寧寧缺席原因曝光

MMA紅毯在當地時間4點正式登場，女團aespa成員Karina 、Winter、Giselle 3人換上小禮服，一同亮相。由於韓國正值寒冬，幾人在拍照環節都忍不住發抖，Winter表情更是直接僵掉，令粉絲心疼。

而寧寧沒有缺席紅毯，也讓大眾感到疑惑。隨後官方就解釋，寧寧是因為感冒、身體不舒服，才沒有一起走紅毯，但晚間的舞台還是會正常演出，要粉絲不用擔心。

Karina在紅毯受訪時也表示，很榮幸受邀參加MMA，aespa準備了帥氣的舞台，期待與大家愉快相見。Winter則透露今晚舞台將首度公開新歌，還有精彩的舞蹈表演，吊足粉絲胃口。

▲經紀公司SM解釋寧寧（右2）是因感冒才缺席紅毯，晚點還是會登台演出。（圖／微博@aespa）
▲經紀公司SM解釋寧寧（右2）是因感冒才缺席紅毯，晚點還是會登台演出。（圖／微博@aespa）
Winter、田柾國疑有情侶刺青　小洋裝露出手臂吸關注

而Winter近日傳出熱戀男團BTS（防彈少年團）成員田柾國的緋聞，兩人的手臂後側還有疑似同樣圖案的小狗刺青，因此粉絲也相關注Winter今日的造型。雖然Winter身穿細肩帶洋裝，但她幾乎全程面向鏡頭，因此手臂後側是否有刺青並未被鏡頭捕捉到。

▲田柾國、Winter疑有同款刺青！都在手臂後側（圖／翻攝自X@winterkooks）
▲田柾國（左）、Winter（右）手臂後側疑有情侶刺青，因此出現人的戀愛緋聞。（圖／翻攝自X@winterkooks）
資料來源：MMA直播-1theK (원더케이)YouTubeaespa官方微博


