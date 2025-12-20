韓國音樂界盛典MMA（Melon Music Award 2025）頒獎典禮今（20）日在首爾登場，4人女團aespa稍早身穿隆重禮服亮相紅毯，中國籍成員寧寧卻臨時缺席，引發關注。官方表示寧寧因感冒才沒走紅毯，但晚點的舞台還是會照常演出；而寧寧才因原子彈檯燈事件遭到日本人抵制，另一名成員Winter近日也爆出熱戀緋聞，導致aespa近期爭議頗多。
aespa登MMA紅毯快冷斃 寧寧缺席原因曝光
MMA紅毯在當地時間4點正式登場，女團aespa成員Karina 、Winter、Giselle 3人換上小禮服，一同亮相。由於韓國正值寒冬，幾人在拍照環節都忍不住發抖，Winter表情更是直接僵掉，令粉絲心疼。
而寧寧沒有缺席紅毯，也讓大眾感到疑惑。隨後官方就解釋，寧寧是因為感冒、身體不舒服，才沒有一起走紅毯，但晚間的舞台還是會正常演出，要粉絲不用擔心。
Karina在紅毯受訪時也表示，很榮幸受邀參加MMA，aespa準備了帥氣的舞台，期待與大家愉快相見。Winter則透露今晚舞台將首度公開新歌，還有精彩的舞蹈表演，吊足粉絲胃口。
Winter、田柾國疑有情侶刺青 小洋裝露出手臂吸關注
而Winter近日傳出熱戀男團BTS（防彈少年團）成員田柾國的緋聞，兩人的手臂後側還有疑似同樣圖案的小狗刺青，因此粉絲也相關注Winter今日的造型。雖然Winter身穿細肩帶洋裝，但她幾乎全程面向鏡頭，因此手臂後側是否有刺青並未被鏡頭捕捉到。
