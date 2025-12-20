BLACKPINK成員JENNIE在今年MMA舞台火力全開，不只獎盃拿到手軟，表演更是一段比一段還有記憶點，一口氣帶來《Seoul city》、《ZEN》、《LIKE JENNIE》三首舞台，氣場直接拉滿，特別是第一首她披上寫滿中文的白紗，害網友搞笑問：「是觀世音造型嗎？」

▲JENNIE舞台造景與造型，激似仙女下凡。（圖／YouTube@멜론 Melon）
▲▼JENNIE舞台造景與造型和背景走玄學路線。（圖／YouTube@멜론 Melon）
▲JENNIE舞台造景與造型，激似仙女下凡。（圖／YouTube@멜론 Melon）
 
JENNIE披白紗像觀世音　玄學+火辣舞台嗨翻

JENNIE一登場就披上寫滿中文字的白紗現身，整個造型神祕又充滿宗教感，搭配第二首《ZEN》時，舞台背景還出現像蓮花的畫面，讓不少網友忍不住歪樓開玩笑喊：「這是觀世音造型嗎？」討論度瞬間炸開。

好在舞台沒有一路走玄學路線，唱到第三首《LIKE JENNIE》時，JENNIE立刻切換模式，換回大家熟悉的火辣風格，氣場全開、舞步俐落，直接把現場氣氛拉回她最擅長的女王主場，也替這段充滿話題的MMA舞台畫下最穩收尾。

今晚參加MMA的嘉賓包含GD、ZICOxYOASOBI的ikura、EXO、aespa、RIIZE、ILLIT、IVE等等，都是樂壇的實力派歌手，觀眾也很期待其他人會帶來什麼精彩表演。

