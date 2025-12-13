韓國年度音樂盛事「第40屆金唱片獎」將在2026年1月10日登陸台北大巨蛋，今（9）日正式在ibon售票系統開賣，《NOWNEWS今日新聞》為您整理票價資訊與來台卡司，共有7個票價：8980元、7980元、6980元、5980元、4980元、3980元、2980元，全場採實名制售票。而主辦也公布了JENNIE、IVE、Stray Kids等18組藝人來台，就連台灣天后蔡依林、男神許光漢也都會一起參與盛會，有意進場看偶像的粉絲快速速手刀搶票。

我是廣告 請繼續往下閱讀
金唱片今在ibon開賣　最低2980元即可入場

「第40屆金唱片獎」門票在粉絲千呼萬喚的狀況下，今日正式在ibon售票系統開賣，如同AAA頒獎典禮一樣選擇在ibon售票系統開賣，全場採實名制購票，共有7個票價：8980元、7980元、6980元、5980元、4980元、3980元、2980元，將於上午11點30分準時開賣。

▲金唱片座位圖、票價資訊出爐。（圖／FB@SuperDome 超級圓頂）
▲金唱片座位圖、票價資訊出爐。（圖／FB@SuperDome 超級圓頂）
韓國金唱片大獎迎來第40屆，宣布此盛事將於2026年1月10日移師到台北大巨蛋舉辦，門票原本預計在12月6日開賣，不過因為當天同時有高雄世運AAA典禮、大巨蛋NCT DREAM演唱會、ZEROBASEONE小巨蛋演唱會，讓粉絲直呼沒時間搶票，因此主辦日前宣布將售票時間移至今天上午11點半開賣，讓許多粉絲都大呼喘了一口氣。

共18組嘉賓藝人來台　蔡依林、許光漢也將加入

金唱片這次來台出席名單總計18組，包含：ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、BLACKPINK成員JENNIE、KiiiKiii、MONSTA X、Stray Kids、TWS、ALLDAY PROJECT、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、LE SSERAFIM、NCT WISH、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ；頒獎人部分確定為宋仲基、邊佑錫、安孝燮，一次集結音樂、戲劇領域等大咖，熱鬧非凡。除此之外，主辦方日前還公開了台灣頒獎嘉賓陣容，竟有天后蔡依林和男神許光漢，讓粉絲相當驚喜！

▲2026年金唱片出席名單總計18組，1月10日在台北大巨蛋舉辦。（圖／IG@golden_disc）
▲2026年金唱片出席名單總計18組，1月10日在台北大巨蛋舉辦。（圖／IG@golden_disc）
📌金唱片完整18組來台出席藝人名單

📌金唱片完整40組入圍名單

📌「第40屆金唱片獎」活動資訊：
活動日期：2026年1月10日（星期二）17：30
活動地點：台北大巨蛋
活動票價：8980元、7980元、6980元、5980元、4980元、3980元、2980元
售票系統：ibon
門票開賣：2025年12月13日（星期六）11：30

📌資料來源：SuperDome 超級圓頂ibon

📌看更多金唱片相關新聞：

金唱片1／10大巨蛋登場！GD、TWICE全都入圍　搶票重點整理一次看

金唱片明年1／10大巨蛋登場！宋仲基、邊佑錫、安孝燮確定來台頒獎

相關新聞

金唱片今11:30開賣！ibon售票轉圈圈20分鐘　歌迷：排到懷疑人生

金唱片開賣！ibon封死AAA漏洞　看不到排隊人數、偷看票況BUG消失

金唱片今天11:30開賣！ibon提早1小時開放排隊 錯過5重點恐買不到

金唱片典禮售票平台出爐！12／13 ibon系統開賣　7價位全場實名制