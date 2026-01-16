最新一月手搖飲料優惠推薦！鶴茶樓表示，今（16）日起「買一送一」連喝14天Uber Eats外送優惠；先喝道表示，推出「旋轉木馬」馬年限定杯，今一日限定「太妃蜜桃風味厚奶霜買1送1」，預告四季春茶王、玫瑰系列三大優惠一覽；大苑子表示，台灣鮮搾柳丁綠兩杯119元、APP放送8折商品券。
鶴茶樓：買一送一爽喝14天優惠！泰奶、奶蓋烏龍茶半價
鶴茶樓表示，2026年一月手搖飲料優惠搶先預告！鶴茶樓Uber Eats限定「指定品項買一送一」，1月14日至1月27日連續14天，開喝「泰式奶茶泰奶凍」85元、「杏仁奶蓋烏龍茶」75元都買一送一！提醒大家，活動僅限透過Uber Eats平台點餐，不適用現場購買、門市親送及電話自取，兩款飲品每人皆限購各三組。
先喝道：太妃蜜桃風味厚奶霜買1送1！一月馬年旋轉木馬杯3大飲料優惠
先喝道迎接農曆新春表示，推出「旋轉木馬」馬年限定杯，設計靈感源自歐式華麗旋轉木馬，象徵「好運轉動、馬到成功、富貴連年」吉祥寓意，讓大家喝茶也能感受歡樂童話的夢幻感。先喝道一月最新三大手搖飲料優惠搶先看：
◾️太妃蜜桃風味厚奶霜買一送一！今1月16日冷飲限定，買「太妃蜜桃風味厚奶霜」送「英式蜜桃風味茶」，75元喝2杯、相當於每杯37.5元好划算。「太妃蜜桃風味厚奶霜」焦香太妃糖融合奶香、散發蜜桃清甜，還咬得到椪糖脆脆口感；清爽茶香的「英式蜜桃風味茶」越喝越涮嘴。
◾️四季春茶王買2送1！1月23日當日限定「四季春茶王買2送1」。主打榮獲2022年ITQI 米其林級最高三星認證的「四季春茶王」大杯35元，嚴選台灣四大名茶之一的優質茶園茶葉，清新帶有淡雅花香、回甘強烈。
◾️玫瑰水第二杯半價！1月30日限定「玫瑰系列第二杯半價」優惠。先喝道經典玫瑰系列，「玫瑰水」大杯35元、「玫瑰拿鐵」中杯則是特價49元。
大苑子：台灣鮮搾柳丁綠兩杯119元！APP放送8折商品券
手搖飲料大苑子一月優惠活動一次看：
◾️台灣鮮搾柳丁綠兩杯119元！1月17日至1月25日大苑子全台門市推出「台灣鮮搾柳丁綠兩杯119元」。「2026柳丁歡樂祭」，嚴選當季台灣柳丁鮮搾製作，酸甜清爽、風味自然，季節限定價格回饋消費者。
◾️APP放送8折商品券！1月22日至1月31日連續10天，活動期間每天晚上8點，大苑子APP推出「指定商品8折商品券」放送。想搶優惠快記下鬧鐘。
資料來源：鶴茶樓、先喝道、大苑子、大苑子APP
