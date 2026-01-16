我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院今（16）晨公布台美關稅降至15％，不疊加，我方並同意規劃台灣科技企業自主投資美國2500億美元，以及2500億元信保基金。而且，時事政論粉專《美國台灣觀測站》更指出，根據行政院新聞稿，台美雙方簽署的地點是在美國商務部，不是在AIT這個名義上的民間組織。這種政府對政府的模式，中國肯定是要大跳腳了。《美國台灣觀測站》今發文表示，美國商務部宣布與台灣達成關稅協議！關稅降至15%而且不疊加！這個協議是由行政院鄭麗君副院長、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮領銜的台灣代表團，與美方商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、貿易代表格里爾（Jamieson Greer）率領的談判團一起完成。值得注意的是，該粉專指出，根據行政院新聞稿，雙方簽署的地點是在美國商務部，不是在AIT這個名義上的民間組織。這種政府對政府的模式，中國肯定是要大跳腳了。至於關稅內容，該粉專認為，從川普4月份的全球關稅宣告以來，台灣先從32%降到20%，然後經過大半年的協商，台灣是所有美國主要貿易夥伴當中，最慢達成協議，但降稅幅度是最大的國家之一。而台灣目前為止幾乎沒有拿出任何除了半導體業投資之外的籌碼，甚至還獲得額外品項的降稅。推測後續應該會有協議來處理雙方的關稅和非關稅障礙的問題。