▲阿部瑪利亞（如圖）上個月受邀出席AKB48 20週年演唱會，笑說團員們現在0心機，相處起來很舒服。（圖／品牌提供）

日籍女星阿部瑪利亞來台發展8年，昨（15）日出席日本伴手禮快閃活動，被問到新年願望，她直說首要目標就是賺錢。去年自立門戶成立公司的她，坦言當老闆壓力不小，賺的錢跟支出差不多。談到上個月她在東京武道館參與的AKB48 20週年演唱會，阿部瑪利亞笑說團員們現在0心機，相處起來很舒服。阿部瑪利亞來台發展多年，去年自己開公司當老闆，坦言目前仍在學習階段，被問到新年願望，她說：「今年希望帳面能看到代表獲利的『綠色數字』。」阿部瑪利亞有感創業艱辛，表示第一次自己處理財務問題、跟廠商應對，每天心情都很煩躁，更因為目前還是公司成立初期，許多專業仍需外包，導致去年收支勉強打平。AKB48上個月在日本武道館舉辦20週年演唱會，身為前團員的阿部瑪利亞也受邀出席，她笑虧團員們現在0心機，不像過去充滿幹勁，透露：「以前大家還是妹妹，氣場很強。」不過現在大家都在講家庭，彼此沒有心機，所以相處起來很舒服，讓阿部瑪利亞直說終於可以做自己！另外，長時間待在台灣的阿部瑪利亞，也意識到台語的重要性，表示有時錄製《綜藝玩很大》或是其他綜藝節目，聽到前輩講台語，發現自己無法掌握大家想要傳達的精髓，對此她打趣說：「看能不能嫁給台灣男生，這樣就能跟公公婆婆學習台語。」顯示出想學習台語的決心。