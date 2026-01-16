我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡其昌去年公布兩種「台灣尚勇」春聯款式，超過3萬人選擇燙金版本。（圖／翻攝蔡其昌臉書，2026.01.15）

中職會長、立委蔡其昌去年準備28萬份「臺灣尚勇」春聯，受到台灣隊在世界12強棒球錦標賽奪冠影響竟然不夠發！一路加到百萬張。今年他首印30萬份「臺灣尚勇」，將於18日上午11點在全台200多處據點同步發放，蔡其昌今（15）日宣布，17日他將依例在家鄉台中清水親自首發，日前他在網路預告「周末一起幹大事吧」！由於剛好是今年國中學測第一天，網友不禁笑問：「會長也要考學測嗎？」蔡其昌今（16）日上午在臉書發文，今年「台灣尚勇」春聯的全國首發，依舊從家鄉台中開始。明天上午9:30在清水大街路102-1號開基福德祠、下午15:00在台中捷運水安宮站，每人限領2張，送完為止。蔡其昌擔任立委以來，每年都在家鄉清水首發春聯，去年他為紀念2024年世界12強棒球錦標賽，台灣從不被看好到拿下世界冠軍，印製「台灣尚勇」春聯，受全國瘋狂式歡迎，今年延續這股氣勢，邀請書法家王振邦將TEAM TAIWAN 字形融入台灣的島嶼輪廓中，下方的「尚勇」，強調不只屬於一場比賽，而是台灣人的共同記憶。蔡其昌去年底先在網路進行春聯票選，超過3萬人參與，高達95%選擇燙金版本，經公開徵求發放點，明天將公布全國319處領取點資訊，18日上午11點同步發放。他在臉書表示，「過去，我們在球場上見證了台灣英雄的韌性，新的一年，我們要將這份「Team Taiwan」的勇氣，帶回我們的生活之中。2026 限定版「Team Taiwan 尚勇」春聯，承載的不僅是新春的喜氣，更是我們對這塊土地的自信與驕傲，凝聚台灣精神」。