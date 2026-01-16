台北寒舍艾美酒店的自助餐廳「探索廚房」於去（2025）年10月升級菜色，標榜以「單點餐廳的水準、吃到飽的形式」為核心，打造全新頂級自助餐饗宴。像是全新開放式「日料檯」品項倍增，有龍蝦、九孔鮑、生蠔、松葉蟹腳、干貝、海膽，假日還有帝王蟹腳；另還有和牛四吃、行動甜點車、調酒、獺祭氣泡酒等規劃，提供奢華海陸食材吃到飽。現「探索廚房」推最新優惠活動，2月有8天的下午茶時段升級為午餐菜色。
台北寒舍艾美酒店提到，此次於2月選定有8天推出「延饗午宴」活動，即下午茶時段將可吃到午餐菜色，加碼場次包含2月1日、2月7日、2月8日、2月14日、2月22日、2月27日、2月28日，因為菜色升級，因此餐價為每位2580+10%元。另外還有2月18日（農曆初二），為春節特別加開，每位則是2880+10%元，下午茶用餐時段為14:15-17:00。
台北寒舍艾美酒店表示，「探索廚房」為維護服務品質，預計安排每15分鐘分流進場。值得一提的是，原持有假日下午茶餐券之賓客，不適用於上列日期，需另擇期使用。記者實際上官網訂房網頁搜尋，好幾天日期都還有位子，但似乎所剩不多。
平日有「3人、4人同行優惠」 最優76折起
「探索廚房」另外還推出3人、4人同行優惠，即日起至02月26日期間之週一至週五享用下午茶將享有76折起之折扣。
▪️3人同行：
平日週一至週五下午茶，3人同行獨享優惠價3600元 (原價4587元，約78折)，等於1人只要1200元。
▪️4人同行：
平日週一至週五下午茶，4人同行獨享優惠價4200元 (原價5560元，約76折)，等於1人只要1050元。
🟡寒舍艾美「探索廚房」必吃菜色5大亮點
亮點一、日料台變兩倍大 一次30多款料理
「日料檯」專區擴大兩倍，料理品項升級至約30款，最具賣點的就是假日限定推出堪稱比臉還長的炙燒和牛握壽司，再搭配海膽鮭魚卵手捲。生魚片區提供約6款新鮮漁獲，包括北海道干貝、胭脂蝦、鮮嫩鮭魚與鮪魚等，同時還有多款握壽司與精緻小品。
亮點二、高檔海鮮松葉蟹、龍蝦、鮑魚都有
餐檯共匯聚超過50款海味珍饈，「海鮮檯」網羅蝦蛄、松葉蟹腳、鮑魚、馬祖淡菜、澎湖小卷等。「海鮮現烹區」有新加坡辣醬龍蝦、鮮花椒蒸石斑與假日限定的帝王蟹腳花雕蒸。「鐵板檯」也有現煎鹽昆布燒鮑魚、現煎奶油干貝等，假日還有現煎泰國蝦。
亮點三、和牛也吃到飽 一次推出四吃
「爐烤檯」以巴西燒烤為靈感，包含火烤蒜蓉大生蠔與香料奶油大扇貝，肉類則有油亮的和牛臀上蓋以及馬沙拉烤羊腿。「熱饗區」有響螺佛跳牆，還有松露鴨肝慕斯蒸蛋以及主廚現切的爐烤牛肉、泰式豬肋排。另更別錯過和牛壽喜燒。
亮點四、甜點車推出宮廷甜點，搭Wedgwood英國皇室餐盤
寒舍艾美酒店提到，此次「甜點區」特別以行動甜點車方式推出，穿梭席間，平日有提拉米蘇等甜點；假日則是馬卡龍、可麗露、瑪德蓮與費南雪等。
亮點五、智能調酒機+人氣獺祭氣泡酒
「醇飲吧」有智能調酒機，特色調酒以琴酒、蘭姆酒與伏特加為基底，融合西瓜、芒果、荔枝與葡萄等果香風味，再由服務人員依貴賓喜好客製搭配裝飾，假日更升級推出日本名釀「獺祭氣泡酒」。也有紅酒、白酒、朝日ASAHI與柏克金啤酒等。
台北君悅酒店今日開賣吃到飽餐券 最低73折
台北君悅酒店也公告，今（16）日起推出「新春快閃購券優惠」活動，包含餐券、住宿券都有特惠價，其中人氣Buffet餐廳「凱菲屋」最低73折，「彩日本料理」最低74折，在台北君悅酒店官網，以及凱菲屋旁櫃台同步開賣。
🟡台北君悅酒店購券優惠活動一覽：
📍凱菲屋：
平日午/晚餐單人6張券：1萬128元（原價1萬1748元，86折）
平假日適用午/晚餐單人6張券：1萬1760元（原價1萬3728元，86折）
平日下午茶單人4張套券：3800元（原價5192元，73折），平假日下午茶自助餐單人4張套券：4800元（原價6512元，74折）
📍彩日本料理：
平日午/晚餐單人4張：5152元（原價6952元，74折）
平假日午間或晚間單人4張套券：5872元（原價7832元，75折）
📍茶苑：
週四至日蔬食饗宴單人8張9696元（原價1萬1264元，86折）
販售日期：2026年1月16日~2月16日
販售處：台北君悅酒店官網及凱菲屋旁櫃台
現場優惠：民眾現場購券另享加碼好禮回饋，每日上午11點至晚間6點期間，單筆發票滿2萬元即贈台北君悅精美餅乾禮盒3入組（價值980元）。
資訊來源：台北寒舍艾美酒店、台北君悅酒店
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
我是廣告 請繼續往下閱讀
平日有「3人、4人同行優惠」 最優76折起
「探索廚房」另外還推出3人、4人同行優惠，即日起至02月26日期間之週一至週五享用下午茶將享有76折起之折扣。
▪️3人同行：
平日週一至週五下午茶，3人同行獨享優惠價3600元 (原價4587元，約78折)，等於1人只要1200元。
▪️4人同行：
平日週一至週五下午茶，4人同行獨享優惠價4200元 (原價5560元，約76折)，等於1人只要1050元。
🟡寒舍艾美「探索廚房」必吃菜色5大亮點
亮點一、日料台變兩倍大 一次30多款料理
「日料檯」專區擴大兩倍，料理品項升級至約30款，最具賣點的就是假日限定推出堪稱比臉還長的炙燒和牛握壽司，再搭配海膽鮭魚卵手捲。生魚片區提供約6款新鮮漁獲，包括北海道干貝、胭脂蝦、鮮嫩鮭魚與鮪魚等，同時還有多款握壽司與精緻小品。
亮點二、高檔海鮮松葉蟹、龍蝦、鮑魚都有
餐檯共匯聚超過50款海味珍饈，「海鮮檯」網羅蝦蛄、松葉蟹腳、鮑魚、馬祖淡菜、澎湖小卷等。「海鮮現烹區」有新加坡辣醬龍蝦、鮮花椒蒸石斑與假日限定的帝王蟹腳花雕蒸。「鐵板檯」也有現煎鹽昆布燒鮑魚、現煎奶油干貝等，假日還有現煎泰國蝦。
亮點三、和牛也吃到飽 一次推出四吃
「爐烤檯」以巴西燒烤為靈感，包含火烤蒜蓉大生蠔與香料奶油大扇貝，肉類則有油亮的和牛臀上蓋以及馬沙拉烤羊腿。「熱饗區」有響螺佛跳牆，還有松露鴨肝慕斯蒸蛋以及主廚現切的爐烤牛肉、泰式豬肋排。另更別錯過和牛壽喜燒。
亮點四、甜點車推出宮廷甜點，搭Wedgwood英國皇室餐盤
寒舍艾美酒店提到，此次「甜點區」特別以行動甜點車方式推出，穿梭席間，平日有提拉米蘇等甜點；假日則是馬卡龍、可麗露、瑪德蓮與費南雪等。
亮點五、智能調酒機+人氣獺祭氣泡酒
「醇飲吧」有智能調酒機，特色調酒以琴酒、蘭姆酒與伏特加為基底，融合西瓜、芒果、荔枝與葡萄等果香風味，再由服務人員依貴賓喜好客製搭配裝飾，假日更升級推出日本名釀「獺祭氣泡酒」。也有紅酒、白酒、朝日ASAHI與柏克金啤酒等。
台北君悅酒店今日開賣吃到飽餐券 最低73折
台北君悅酒店也公告，今（16）日起推出「新春快閃購券優惠」活動，包含餐券、住宿券都有特惠價，其中人氣Buffet餐廳「凱菲屋」最低73折，「彩日本料理」最低74折，在台北君悅酒店官網，以及凱菲屋旁櫃台同步開賣。
🟡台北君悅酒店購券優惠活動一覽：
📍凱菲屋：
平日午/晚餐單人6張券：1萬128元（原價1萬1748元，86折）
平假日適用午/晚餐單人6張券：1萬1760元（原價1萬3728元，86折）
平日下午茶單人4張套券：3800元（原價5192元，73折），平假日下午茶自助餐單人4張套券：4800元（原價6512元，74折）
📍彩日本料理：
平日午/晚餐單人4張：5152元（原價6952元，74折）
平假日午間或晚間單人4張套券：5872元（原價7832元，75折）
📍茶苑：
週四至日蔬食饗宴單人8張9696元（原價1萬1264元，86折）
販售日期：2026年1月16日~2月16日
販售處：台北君悅酒店官網及凱菲屋旁櫃台
現場優惠：民眾現場購券另享加碼好禮回饋，每日上午11點至晚間6點期間，單筆發票滿2萬元即贈台北君悅精美餅乾禮盒3入組（價值980元）。
資訊來源：台北寒舍艾美酒店、台北君悅酒店
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！