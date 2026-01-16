我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Jennie把生日蠟燭叼在嘴上，讓網友聯想起她曾在室內抽菸的爭議。（圖／Jennie IG@jennierubyjane）

▲Jennie當年受訪時回應，如果韓國人認為這是錯的我就必須道歉。（圖／Harper's BAZAAR YouTube）

韓國人氣女團BLACKPINK成員Jennie（金珍妮）今（16）日迎來30歲生日，她從昨晚開始就陸續在IG分享與朋友慶生的照片、影片，以及收到的生日禮物。她還模仿近期網路熱門的生日影片橋段，戴上墨鏡、將蠟燭叼在嘴裡，等旁人幫忙點燃後，再將蠟燭插到蛋糕上親自吹熄。想不到此舉卻讓網友聯想起她之前在室內吸菸的醜聞，狠酸Jennie難道忘記當初被抵制的教訓了嗎？Jennie今年正式踏入30歲，她昨晚也在IG上傳影片，嗨喊：「thirtyyyyyy!」沒有對年齡的焦慮，反而看起來充滿鬆弛感。只見Jennie揪朋友一起拍影片，模仿網路上近日常見的慶生橋段，就是由壽星本人戴上墨鏡、皇冠，接著在旁人的幫助下，把叼在嘴上的蠟燭點燃，再插到蛋糕上吹熄。不過Jennie沒選擇皇冠，而是選擇戴上三麗鷗卡通人物「大耳狗」的髮箍，再配上大耳狗造型的生日蛋糕，可愛氛圍溢出螢幕，讓粉絲全融化，紛紛留言祝福女神生日快樂。但同時也有網友聯想起Jennie曾因在室內抽電子菸被罵翻的往事，直呼：「這是自嘲自己會抽菸的意思嗎？」、「含著蠟燭就像香菸ㄧ樣，含的那麼順口，一看就是老菸槍」，更有人痛批Jennie是否忘記當初遭抵制的教訓。回顧當時的事件，Jennie 2024年被拍到在義大利出席時尚活動時，於後台化妝區不顧其他化妝師在場，大膽吞雲吐霧，影片曝光後女神形象一度崩塌。Jennie事後透過工作室發表道歉聲明，但她後來接受美國時尚雜誌《Harpers Bazaar》採訪時，似乎對於自己被罵的處境相當無奈，認為這是因為「韓國人覺得這件事是錯的」，所以她才必須道歉，讓網友再度嘲諷Jennie沒在反省。