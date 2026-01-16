我是廣告 請繼續往下閱讀

距離泰國2月大選進入倒數階段，選戰早已不只在街頭拚人氣，而是全面轉向社群平台廝殺。研究機構最新調查指出，各政黨競選期間高度倚重網路作為政策傳播與動員工具，其中又以X平台最具影響力，成為塑造議題、引爆討論的關鍵戰場。根據《台泰時報》13日引述 RealWatch Lab（隸屬 Real Smart）發布的研究報告指出，統計2026年1月1日至9日、共60個參與本屆大選政黨的線上活動後發現，X平台使用率高達37%，居所有數位管道之冠。政黨多透過短文字、即時回應與議題標籤操作，快速切入時事，強化擴散效果，特別鎖定年輕選民。調查也顯示，政黨官方網站與傳統媒體的數位內容仍具影響力，占比30%，排名第2；Facebook以22%位居第3，仍是穩定經營支持者的重要平台。YouTube因以長篇演說與完整政策論述為主，占比僅5%，Instagram與TikTok各占3%，多用於形象經營與輕量化宣傳。在競選論述內容上，經濟政策明顯壓倒其他議題，占整體政策聲量的50%。內容聚焦經濟成長、農業支持、債務暫緩以及家庭負債改善；其次為社會政策，占20%，重點放在高齡照護與縮小貧富差距。至於健康、國家安全與政治體制改革，則各占10%。報告分析指出，經濟成為選戰主軸，與泰國當前的結構性困境密切相關，包括全球經濟不穩、國內成長率長期低於3%，以及居高不下的家庭負債。政黨藉由密集拋出經濟解方，試圖回應焦慮情緒，並將主要溝通對象鎖定在18至34歲的勞動年齡人口。值得注意的是，Hootsuite Thailand 2025年報告同樣指出，X在Z世代與千禧世代中影響力持續攀升，偏好即時、快速資訊的年輕族群，正重塑泰國選戰節奏。當政策攻防濃縮成一則貼文、一次轉發，誰能在社群平台掌握話語權，或許就能在投票所裡搶得先機。