五六日咖啡優惠來了！7-11今起門市有濃萃美式、厚乳拿鐵第二杯10元，「LINE禮物」則有7-11咖啡買一送一優惠，包括濃萃美式、馥芮白拿鐵都有買一送一優惠；萊爾富今起門市有咖啡買一送一外，還有波霸黑糖奶茶、四季春青茶、紅玉紅茶通通都買一送一。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜1月16日至1月18日
◾特大濃萃美式第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大厚乳拿鐵第2杯10元，5.6折（原價85元、特價48元）
◾精品香椰厚拿鐵第2杯10元，5.5折（原價110元、特價60元）
◾黑金燒仙草2杯99元，6.7折（原價75元、特價50元）
📍APP｜1月14日至1月31日
◾大杯精品美式／精品拿鐵365杯16888元，4.2折（原價110元、特價47元）
◾大杯濃萃美式365杯8888元，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵365杯12888元，5.9折（原價60元、特價36元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶365杯8888元，5.4折（原價45元、特價25元）
◾特大杯美式62杯1888元，5.1折（原價60元、特價31元）
◾特大杯拿鐵48杯1888元，5.6折（原價70元、特價40元）
◾特大杯厚乳拿鐵40杯1888元，5.6折（原價85元、特價48元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶56杯1888元，5.6折（原價60元、特價34元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶56杯1888元，5.6折（原價60元、特價34元）
◾中杯精品拿鐵／精品美式40杯1888元，5.2折（原價90元、特價87元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾特大杯冰濃萃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯冰精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾熱香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
🟡全家便利商店
📍門市｜1月14日起至1月18日
◾特濃拿鐵加14元多一杯，6.2折（原價65元、特價40元）
◾特濃美式加24元多一杯，7.3折（原價55元、特價40元）
◾大杯冰磚拿鐵加19元多一杯，6.3折（原價80元、特價50元）
◾特大杯冰柳橙香柚綠茶加10元多一杯，6.3折（原價65元、特價38元）
◾霜淇淋10元多一件，6.1折（原價49元、特價30元）
📍門市｜1月16日至1月18日
◾阿奇儂X鮮乳坊 生巧克力戀乳雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾FMC天然水1385ml買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾農心 辣白菜泡菜拉麵袋麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾滋露草莓巧克力買1送1，5折（原價18元、特價9元）
🟡萊爾富
📍門市｜即日起至1月20日
◾波霸黑糖奶茶買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾四季春青茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯富桂紅棗茶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾中杯黑糖薑茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
📍門市｜即日起至1月20日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾中杯辻利抹茶歐蕾買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯恐龍巧克力歐蕾35元，5.4折（原價65元）
◾大杯恐龍冰沙35元，5折（原價70元）
◾恐龍摩卡咖啡35元，4.4折（原價80元）
◾巧克力歐蕾35元，5.4折（原價65元）
◾巧克力珍珠歐蕾35元，4.4折（原價79元）
◾ 中杯拿鐵第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾ 大杯拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾ 中杯特濃拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾ 大杯特濃拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾ 大杯燕麥奶拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾ 大杯醇脆黑糖拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾ 大杯蜂蜜拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾ 冰芋泥小芋圓咖啡拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾ 冰摩卡咖啡第2杯5元，5.4折（原價70元、特價38元）
◾ 漂浮香草海鹽拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾ 漂浮巧克力拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾ 日本抹茶咖啡拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾ 特大杯拿鐵第2杯5元，5.4折（原價70元、特價38元）
◾ 恐龍摩卡咖啡第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾ 海鹽焦糖拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾ 漂浮恐龍摩卡咖啡第2杯5元，5.3折（原價100元、特價53元）
🟡美廉社
📍APP｜1月7日至2月3日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜1月9日至1月22日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
全聯分批取（點此）
資料來源：7-11、全家、萊爾富
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍門市｜1月16日至1月18日
◾特大濃萃美式第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大厚乳拿鐵第2杯10元，5.6折（原價85元、特價48元）
◾精品香椰厚拿鐵第2杯10元，5.5折（原價110元、特價60元）
◾黑金燒仙草2杯99元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯精品美式／精品拿鐵365杯16888元，4.2折（原價110元、特價47元）
◾大杯濃萃美式365杯8888元，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵365杯12888元，5.9折（原價60元、特價36元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶365杯8888元，5.4折（原價45元、特價25元）
◾特大杯美式62杯1888元，5.1折（原價60元、特價31元）
◾特大杯拿鐵48杯1888元，5.6折（原價70元、特價40元）
◾特大杯厚乳拿鐵40杯1888元，5.6折（原價85元、特價48元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶56杯1888元，5.6折（原價60元、特價34元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶56杯1888元，5.6折（原價60元、特價34元）
◾中杯精品拿鐵／精品美式40杯1888元，5.2折（原價90元、特價87元）
◾特大杯冰濃萃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯冰精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾熱香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
🟡全家便利商店
📍門市｜1月14日起至1月18日
◾特濃拿鐵加14元多一杯，6.2折（原價65元、特價40元）
◾特濃美式加24元多一杯，7.3折（原價55元、特價40元）
◾大杯冰磚拿鐵加19元多一杯，6.3折（原價80元、特價50元）
◾特大杯冰柳橙香柚綠茶加10元多一杯，6.3折（原價65元、特價38元）
◾霜淇淋10元多一件，6.1折（原價49元、特價30元）
◾阿奇儂X鮮乳坊 生巧克力戀乳雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾FMC天然水1385ml買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾農心 辣白菜泡菜拉麵袋麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾滋露草莓巧克力買1送1，5折（原價18元、特價9元）
📍門市｜即日起至1月20日
◾波霸黑糖奶茶買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾四季春青茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯富桂紅棗茶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾中杯黑糖薑茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾中杯辻利抹茶歐蕾買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯恐龍巧克力歐蕾35元，5.4折（原價65元）
◾大杯恐龍冰沙35元，5折（原價70元）
◾恐龍摩卡咖啡35元，4.4折（原價80元）
◾巧克力歐蕾35元，5.4折（原價65元）
◾巧克力珍珠歐蕾35元，4.4折（原價79元）
◾ 中杯拿鐵第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾ 大杯拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾ 中杯特濃拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾ 大杯特濃拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾ 大杯燕麥奶拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾ 大杯醇脆黑糖拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾ 大杯蜂蜜拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾ 冰芋泥小芋圓咖啡拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾ 冰摩卡咖啡第2杯5元，5.4折（原價70元、特價38元）
◾ 漂浮香草海鹽拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾ 漂浮巧克力拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾ 日本抹茶咖啡拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾ 特大杯拿鐵第2杯5元，5.4折（原價70元、特價38元）
◾ 恐龍摩卡咖啡第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾ 海鹽焦糖拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾ 漂浮恐龍摩卡咖啡第2杯5元，5.3折（原價100元、特價53元）
📍APP｜1月7日至2月3日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜1月9日至1月22日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
全聯分批取（點此）
資料來源：7-11、全家、萊爾富