今（16）日台灣雲量偏多，不過西半部高溫可達24至28度，東部有局部短暫陣雨，天氣風險公司林孝儒表示，周末轉吹東北風，水氣略增，北部、東部降雨機率提高，下周冷空氣一波波南下，下周二（1月20日）起達強烈大陸冷氣團等級，天氣濕冷到下周末前；生成在菲東的颱風「洛鞍」對台無影響。
今天天氣雲量增多 西半部溫差大
林孝儒指出，今天台灣受高壓迴流影響，環境風速偏弱且中層雲系偏多，今天白天各地雲量雖然較多，但雲縫間仍有陽光露臉機會，西半部晴或多雲，高溫24至28度、低溫15至18度，迎風面東部多雲或陰，有局部地形短暫陣雨，降雨影響有限，高溫23至24度，低溫15至18度。
周末天氣開始轉雨 北東出門要帶傘
林孝儒說明，周末兩天台灣轉吹東北風，環境水氣略增，背風面中南部晴時多雲，高溫23至27度，低溫16至19度，東部陰有短暫陣雨，高溫23至25度，低溫16至19度，北部普遍多雲時晴，高溫22至25度，低溫14至18度，外出要攜帶雨具。
林孝儒提醒，下周北方冷空氣持續遞補南下，環境水氣偏多，北部、東部整周都是陰雨型態，中南部也轉多雲或陰，山區有短暫陣雨。林孝儒提及，下周一（1月19日）先是東北季風，北部、東部低溫15至17度，中南部16至18度。
下周冷氣團體感濕冷 又要跌破10度
林孝儒接著說，下周二至下周五（1月23日）將達強烈大陸冷氣團等級，北部至東部低溫12至14度，中南部13至15度，中南部受輻射冷卻效應影響，也有10至12度低溫出現機會，初步預測下周三（1月21日）至下周五低溫將有機會配合水氣影響，於海拔3000公尺高山有降雪條件。
林孝儒總結，下周天氣將明顯感受濕冷，估計至下周末後才略有氣溫回升趨勢，北部與東部將回到冬季常見的連日陰雨型態，至於昨（15）日於菲律賓東方洋面已生成今年第1號颱風「洛鞍」，距離台灣遠，未來對台灣沒有影響。
資料來源：天氣風險 WeatherRisk 臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
林孝儒指出，今天台灣受高壓迴流影響，環境風速偏弱且中層雲系偏多，今天白天各地雲量雖然較多，但雲縫間仍有陽光露臉機會，西半部晴或多雲，高溫24至28度、低溫15至18度，迎風面東部多雲或陰，有局部地形短暫陣雨，降雨影響有限，高溫23至24度，低溫15至18度。
林孝儒說明，周末兩天台灣轉吹東北風，環境水氣略增，背風面中南部晴時多雲，高溫23至27度，低溫16至19度，東部陰有短暫陣雨，高溫23至25度，低溫16至19度，北部普遍多雲時晴，高溫22至25度，低溫14至18度，外出要攜帶雨具。
林孝儒提醒，下周北方冷空氣持續遞補南下，環境水氣偏多，北部、東部整周都是陰雨型態，中南部也轉多雲或陰，山區有短暫陣雨。林孝儒提及，下周一（1月19日）先是東北季風，北部、東部低溫15至17度，中南部16至18度。
林孝儒接著說，下周二至下周五（1月23日）將達強烈大陸冷氣團等級，北部至東部低溫12至14度，中南部13至15度，中南部受輻射冷卻效應影響，也有10至12度低溫出現機會，初步預測下周三（1月21日）至下周五低溫將有機會配合水氣影響，於海拔3000公尺高山有降雪條件。
林孝儒總結，下周天氣將明顯感受濕冷，估計至下周末後才略有氣溫回升趨勢，北部與東部將回到冬季常見的連日陰雨型態，至於昨（15）日於菲律賓東方洋面已生成今年第1號颱風「洛鞍」，距離台灣遠，未來對台灣沒有影響。