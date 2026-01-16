我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院今（16）晨公布台美關稅降至15％，不疊加，我方並同意規劃台灣科技企業自主投資美國2500億美元，以及2500億元信保基金。對此，律師黃帝穎怒轟，這樣的談判協議徹底打臉國民黨主席鄭麗文，也粉碎了舔中政客的疑美論。黃帝穎今發文指出，台美官員在美國商業部正式談判簽署協議，不僅打臉鄭麗文台灣人是中國人的矮化定位，關稅降為15％，也打臉鄭麗文說的47％。黃帝穎痛批，鄭麗文日前就關稅降為15％竟嗆台灣政府「可憐」、「黑箱」，同日鄭麗文再度強調「我們是中國人」，她不僅向國際自我矮化定調「我們是中國人」，對台灣的具體危害是關稅從15％拉高至比照中國的47％。黃帝穎更提到，美國商業部宣佈台灣「對等關稅」正式調降至 15% 且不與 MFN 稅率疊加，待遇與日、韓、歐盟齊平 。在條件上，台灣投資美國金額2500億元，低於日本的5500億、南韓的3500＋1500億，徹底粉碎舔中政客的疑美論。