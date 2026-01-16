台美關稅談判確定從20％降到15％，行政院副院長鄭麗君表示，台灣半導體及科技企業等將對美進行2500億美元的投資，政府還會提供2500億美元的信用擔保，換得對等關稅15％，且不疊加，半導體及半導體衍生品等取得232關稅最優惠待遇。有民眾提出3點分析，認為台美關稅降為跟日韓相同的15％，無論從什麼條件來看，對房市來說都是利多吧！財經部落客「邏輯投資」則認為對等關稅談得比預期好。
他指關稅降到15％房市利多 網反駁：超級利空
原PO在PTT home-sale版發文表示，台美對等關稅降到15％，無論從什麼角度來看，對房市都是利多。首先，台灣去年經濟表現亮眼，很多過去隱形冠軍都在關稅影響下慘不忍睹，現在關稅降了，受惠產業的員工就成為「房市剛需」。
再者，台積電美國設廠成本高，勢必調整終端報價，營收成長更快，大量熱錢也會推升房價；最後，台積電資本支出不可能無限膨脹，如果台積電在美國加碼設廠，台灣廠多少會減少或減緩，正好緩解台灣缺水、缺電、缺地，居住環境更舒適下，「房價小漲一點也是很合理吧」。
對此，大部分網友都不太認同，「超級利空吧，先進製程上下游包括設備全都得過去，代表本土新世代的高消費人口要減少」、「不論外面發什麼新聞，房版都能解釋利多，還是那樣永遠沒進步」、「沒錯，一定是利多，記得板上說就算外星人來也是利多，我是想不到什麼是利空」、「我覺得你在反串，但我沒有證據」。
5000億美元只是聽起來嚇人 美國整碗捧走謠言破除
針對台美對等關稅，財經部落客「邏輯投資」在臉書粉專表示，他認為對等關稅談得比預期好，雖然5000億美元聽起來很嚇人，但其中有2500億美元是「政府信用擔保」，比較像是供應鏈因應後續半導體需求成長的補充投資承諾。「邏輯投資」指出，而且現在看起來美國已經認同「台灣60%、美國40%」的全球晶片產能分配比例，讓美國「整碗捧走」的謠言不攻自破。
「邏輯投資」表示，如果還是很擔心台灣晶片產業，「不妨想成東西方都有台灣的晶片生產基地就好，而且美國的台灣晶片生產基地可以形成規模效應，並在某種程度下緩和台灣的水電供給壓力」。
資料來源：行政院、PTT、邏輯投資臉書粉專
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在PTT home-sale版發文表示，台美對等關稅降到15％，無論從什麼角度來看，對房市都是利多。首先，台灣去年經濟表現亮眼，很多過去隱形冠軍都在關稅影響下慘不忍睹，現在關稅降了，受惠產業的員工就成為「房市剛需」。
再者，台積電美國設廠成本高，勢必調整終端報價，營收成長更快，大量熱錢也會推升房價；最後，台積電資本支出不可能無限膨脹，如果台積電在美國加碼設廠，台灣廠多少會減少或減緩，正好緩解台灣缺水、缺電、缺地，居住環境更舒適下，「房價小漲一點也是很合理吧」。
對此，大部分網友都不太認同，「超級利空吧，先進製程上下游包括設備全都得過去，代表本土新世代的高消費人口要減少」、「不論外面發什麼新聞，房版都能解釋利多，還是那樣永遠沒進步」、「沒錯，一定是利多，記得板上說就算外星人來也是利多，我是想不到什麼是利空」、「我覺得你在反串，但我沒有證據」。
針對台美對等關稅，財經部落客「邏輯投資」在臉書粉專表示，他認為對等關稅談得比預期好，雖然5000億美元聽起來很嚇人，但其中有2500億美元是「政府信用擔保」，比較像是供應鏈因應後續半導體需求成長的補充投資承諾。「邏輯投資」指出，而且現在看起來美國已經認同「台灣60%、美國40%」的全球晶片產能分配比例，讓美國「整碗捧走」的謠言不攻自破。
「邏輯投資」表示，如果還是很擔心台灣晶片產業，「不妨想成東西方都有台灣的晶片生產基地就好，而且美國的台灣晶片生產基地可以形成規模效應，並在某種程度下緩和台灣的水電供給壓力」。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
更多「台美關稅拍板」相關新聞。