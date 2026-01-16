我是廣告 請繼續往下閱讀

台美達成貿易協議，對等關稅將降為15%且不疊加，雙方將擴大供應鏈投資合作，雖然美元指數走揚，亞洲主要貨幣日圓升貶互見，韓元再貶，不過，在台股走之下，新台幣兌美元今（16）日早盤持續升值，來到31.555元，升值3.8分。美國初請失業救濟金低於預期，美元指數回升至99.49，目前在99.35。亞洲主要貨幣日圓兌美元在日本財務大臣與最高外匯官員喊話示警之下，目前升貶互見，在158.45至158.7盤整，韓元兌美元即便美國財長點名貶過頭，韓元在回升後，目前又一度貶到1474.6，目前在1472.9附近。至於新台幣兌美元今日早盤則續升，在台美達成貿易協議，美國對台灣的對等關稅降至15%，台股走揚，新台幣以31.57元、升值2.3分開出，隨後進一步來到31.555元，升值3.8分，不過，一度翻貶下探31.594元，目前又回升至31.588元。