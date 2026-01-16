我是廣告 請繼續往下閱讀

一、取得「最優惠盟國待遇」

二、全球首例！半導體關稅最優惠

三、獨創「台灣模式」供應鏈合作

四、全球 AI 供應鏈戰略夥伴

台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，台新新光熟悉經濟分析師李鎮宇認為關稅談判取得重大突破、「談判優於預期」，不僅確立半導體、AI 產業長期利多，更達成多項「最優惠待遇」共識，並整理四大突破重點，包括取得「最優惠盟國待遇」、半導體關稅最優惠、獨創「台灣模式」供應鏈合作、全球 AI 供應鏈戰略夥伴。李鎮宇指出，台美關稅核心共識目標全面達成，成功確認「對等關稅 15% 不疊加」、半導體及衍生品享最優惠待遇、針對台灣對美貿易順差現狀，透過多輪磋商，成功化解 232 條款關稅威脅，並整理四大突破重點解析：關稅降至 15%： 稅率不疊加原 MFN 稅率，使台灣與日、韓、歐盟處於相同競爭立足點。提升競爭力： 大幅提升工具機與傳統產業競爭力，確保在美競爭優勢不落後。配額免稅： 美方承諾給予一定配額免稅，配額外仍享最優惠稅率。豁免保障： 台灣業者赴美設廠所需原物料與設備可獲關稅豁免，降低市場佈局不確定性。擴大範圍： 優惠延伸至汽車零組件、木材家具、航空零組件（含鋼、鋁、銅衍生品）。自主投資： 不同於日韓被指定現金投資，台灣以「供應鏈合作」為主。資金支持： 企業自主投資 2,500 億美元（半導體 AI、能源），政府並提供最高 2,500 億美元之信用保證額度支持。資源協助： 美方承諾協助取得土地、水電、稅務優惠及簽證等資源。雙向投資： 美方將擴大投資台灣「五大信賴產業」（半導體、AI、國防、安控、通訊生技）。金融支持： 美國進出口銀行（EXIM）及國際開發金融公司（DFC）將支持美國私部門投資台灣關鍵產業。至於對台股影響，李鎮宇表示，因協議優於預期，加上台積電法說展望佳，確立半導體與 AI 長線發展。受惠族群包括廠務、先進設備、先進封裝及特用化學。長期看好台股高點上看 36,000 點。對電子產業來說影響甚微。多數晶片維持免稅，僅部分銷往中國晶片須課稅（多由客戶吸收）。信保基金方面則有利台廠赴美設廠時貸款成本下降，提升赴美設廠誘因，有助台積電週邊供應鏈廠商，包含廠務、半導體化材等。傳統產業則是本次最大受惠者，產地在台灣且外銷美國為主之產業將大幅受惠，重點族群包括工具機、重電、汽車零組件、自行車、高爾夫、運動器材；以及金融業以2,500 億美元信保額度，將提升台資銀行在美競爭優勢，正式打入美國市場。