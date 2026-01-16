我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大S（右）生前與汪小菲（左）為了財產分贓、家人扶養費問題對簿公堂。（圖／NOWnews資料照）

大S、汪小菲扶養費官司重大進展！調解細節曝光

▲大S（如圖）過世將近1年，生前與汪小菲的官司即將畫下句點。（圖／翻攝自大S IG@hsushiyuan）

已故女星大S（徐熙媛）生前於2021年與汪小菲離婚，為了財產分配、家人扶養費問題對簿公堂，女方去（2025）年2月離世，雙方官司迄今未解，不過如今案情有了最新進展，汪小菲與大S家於本月14日重啟協商，針對919萬餘元扣除已償還的金額後，仍剩530萬餘元等細節一來一往調解，最後有望由汪小菲方面撤銷告訴，雙方簽署合意書，為纏訟超過1年的官司畫下句點，也讓在天上的大S好了了個心結。大S生前與汪小菲為了家人扶養費問題鬧上法院，大S向汪小菲追討扶養費200萬、250萬元及違約金、夫妻財產500萬元，並已獲法院強制執行727萬6721元、191萬8027元，合計約919萬餘元，不過汪小菲不服，提起債務人之訴並聲請停止執行，經法院扣除已償還的金額後仍剩530萬餘元，裁定汪小菲給付擔保金160萬元後，得停止執行，官司停擺於此。據《壹蘋新聞網》報導指出，該案先後進入高院、北院審理，不幸後來大S離世，超過1年均無開庭審理，如今有了重大進展，雙方針對剩下的530萬餘元進行調解，最後有望由汪小菲方面撤銷告訴，未來雙方簽署合意書，以達和解，一切看似都在往好的方向邁進，纏訟超過1年的官司即將落幕，能使在天上的大S好了了個心結，後續動向外界持續關注。2021年，大S與汪小菲在法院調解下正式離婚，爾後，大S指控汪小菲自2022年3月起未履行離婚協議、未支付扶養費，先後聲請追加執行款項，法院於2023年5月與9月裁定，汪小菲應支付727萬餘元與191萬餘元。面對這些金額，汪小菲再次提出異議，並請求暫停執行。如今，大S生前面對的官司似乎塵埃落定，也算是真正不再被人世間紛擾所煩憂。