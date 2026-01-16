我是廣告 請繼續往下閱讀

在台北市信義區、台北101對面經營香檳酒吧的蘇姓女子，去年（2025）大罷免為了使罷免案不通過，在工作群組中公然向員工喊話，投反罷免可放一天公假或領1千元獎金，還提醒員工記得偷拍選票給她看，因此涉及賄選，台北地檢署以違反《公職人員選舉罷免法》提起公訴。蘇姓女子也具有室內設計師身分，她一手打造的香檳酒吧位處北市精華區，標榜「巴黎風」浪漫法式空間，是女性專屬的香檳酒吧；她在信義區還有另一間主打復古雞尾酒的酒吧，曾有媒體報導「養出最多冠軍調酒師」。依據起訴內容，蘇姓女子為了與兩間酒吧的員工聯繫工作事宜，創建Line群組「A＋0班表／工作流程／課程安排」，在群組中的暱稱是Vivian。她在2025年6月23日凌晨3點55分，對群組成員傳送：「7/26有資格的，去投票『反罷免』可以跟姐領一天的公假或1000元獎金喔！（記得要偷拍給我看喔！）要投『反罷免』！感恩！」檢方認為，蘇姓女子明知不可對選民賄賂或給其他好處，要求他們該如何行使投票權，卻在工作群組中向具有投票權的多數員工行賄，已涉犯《公職人員選舉罷免法》第99條第1項的「對於有投票權之人行求賄賂而約其為一定之投票權行使罪」，今日偵結起訴。