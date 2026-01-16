我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨台南市長初選結果昨（15）日揭曉，立委陳亭妃以60.8557％擊敗立委林俊憲的58.163％，將代表民進黨參選台南市長，6度對決「老對手」國民黨立委謝龍介。然而，外界關注她和林俊憲今天在立法院的互動狀況，她多次強調，2人互動直接、自然，沒有問題，現在是團結的時刻，2026台南要大贏，她也要6戰6勝謝龍介。陳亭妃今透露，她昨天有電話說要拜訪林俊憲，但對方說今天都會在立法院甲動碰面，2人通話時非常自然、直接，沒有另外什麼狀況。陳亭妃提到，台南的團結沒有問題，會目標一致，就是2026要大贏，重要的是議員要全壘打，才能成為總統賴清德的底氣，更讓賴清德2028的得票贏過2024。陳亭妃指出，她一定要謝謝林俊憲第一時間對她表達支持，大家不要再做這個話題，2人都很自然，沒有問題，也有握手、鼓勵。另外，陳亭妃強調，主席一定會全力支持，會再另外安排時間和他請益。陳亭妃說，服務讓人民有感動，才是最重要的，選舉方面，團隊一直都在備戰，一直都是準備好的。謝龍介最害怕的一定就是陳亭妃，因為陳亭妃要6戰6勝謝龍介。