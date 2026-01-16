讓全台股民、車主緊張不已的「台美關稅」談判終於定案！行政院副院長鄭麗君今（16）日宣布確認「對等關稅 15% 且不疊加」，不僅半導體拿下關鍵的 232 條款 最優惠待遇，市場更傳出震撼消息：為了換取出口順利，台灣進口「美國車 0 關稅」能成真嗎？到底怎麼回事？《NOWNEWS》整理超白話 5 大重點懶人包，帶你一次看懂為何 PTT 網友驚呼「台灣贏麻了」，但國產車商卻嚇壞了。
重點一：關稅15%不疊加 每百萬貨款少賠10萬
之前大家最怕川普政府會「疊加」關稅。我們直接算給你看： 以一台出口報價 100 萬台幣的台灣工具機為例，原本關稅約 4.7%（約 4.7 萬）。如果遭遇最壞情況被「疊加」20%，稅金會瞬間暴增到近 25 萬！這會導致我們的機器比日本、韓國貴太多，美國客戶根本不會買，工廠只能倒閉。
好險這次確認「不疊加」，天花板鎖死在 15%。 同樣賣 100 萬的機器，現在稅金只要 15 萬。雖然比以前高，但比起疊加後的災難，每台機器直接省下約 10 萬元的成本。這讓台灣產品跟日本、韓國維持在差不多的價位，老闆們只要專心拚品質，不用怕因為稅太重而直接「出局」。
重點二：汽車關稅震撼彈！傳美車有望「0關稅」
這是目前熱搜第一的問題！行政院雖宣布台美對等關稅 15%，但針對「美國進口車」，市場傳出更猛的消息：
重點三：半導體拿VVIP 232條款獲豁免
新聞常說的「232 條款」，是美國總統覺得誰威脅國安就能課重稅的武器。這次最厲害的是，台灣半導體（晶片）拿到了 232 條款的「最優惠待遇」。
台經院院長張建一受訪時形容，這是「最好的條件」。簡單說，就算美國以後以國安理由對全世界晶片加稅，台積電等台廠也能拿「VVIP 通行證」豁免，不用跟別人一樣排隊繳保護費。
重點四：傳8兆保護費？那是投資非勒索
網傳台灣承諾投資美國 2,500 億美元（約台幣 8 兆），是被勒索「保護費」？其實不是政府直接送錢給美國。行政院解釋，這筆錢包含：
原本最慘的是傳產，若像重點一算的那樣被課到 25% 的稅，根本打不贏稅率較低的日本。現在台美關稅拉齊到 15%，讓台灣傳產能跟日、韓站在同一起跑線。業界分析，這對傳產是「真正的大利多」，中南部工廠老闆們終於可以睡個好覺了。
總結： 這場談判結果比預期好，但汽車關稅這題最刺激！如果你是想買美系車（如 Tesla）的朋友，強烈建議「再忍一下」，萬一真的談成 0 關稅，現在下單可能會搥心肝喔！《NOWNEWS》也將持續為讀者追蹤台灣特斯拉是否降價。
【最新拍板】台美關稅新舊制對照表
資料來源：行政院
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
- 震撼傳聞： 雖然台灣現行進口車關稅是 17.5%，但有產業人士透露，為了換取台灣「汽車零組件」順利出口美國，台灣可能不得不低頭，將美製車關稅從 17.5% 直接砍到 0%！
- 兩樣情：
- 消費者賺到： 如果真的 美國車 0 關稅，像 特斯拉（Tesla）、福特野馬這種「美製車」價格有望大幅下降，特斯拉降價將非常有感。
- 國產車剉咧等： 汽車公會曾警告，如果美車 0 關稅，大家都不買國產車了，台灣本土汽車供應鏈可能會瓦解。
- 消費者賺到： 如果真的 美國車 0 關稅，像 特斯拉（Tesla）、福特野馬這種「美製車」價格有望大幅下降，特斯拉降價將非常有感。
- 官方說法： 鄭麗君副院長今早語帶保留：「汽車市場開放部分，簽署完整貿易協定時會報告。」並未否認此可能性，這場汽車關稅的攻防戰還在最後拉鋸。
- 企業本來就要投的： 像台積電去美國設廠，本來就在計畫內。
- 政府幫忙做擔保： 提供「信用保證」，讓銀行敢借錢給去美國打拼的台商。 這是用「既定的投資」換到現在的關稅優惠，並不是白白送錢。
【最新拍板】台美關稅新舊制對照表
|產業類別
|原有貨品關稅 (MFN)
|舊方案 (疊加 20%)
|新方案 (鎖定 15%)
|差異 (省下關稅)
|工具機業
|4.7%
|24.7%
|15%
|-9.7%
|手工具產業
|3.3%
|23.3%
|15%
|-8.3%
|水五金產業
|2.6%
|22.6%
|15%
|-7.6%
|重電產業
|2%
|22%
|15%
|-7%
|塑膠製品產業
|4.6%
|24.6%
|15%
|-9.6%
|農漁產品
|0%
|20%
|15%
|-5%
|紡織品
|10%
|30%
|15%
|-15%
|自行車
|5.5%
|25.5%
|15%
|-10.5%
