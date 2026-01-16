我是廣告 請繼續往下閱讀

▲崔麗杰在美國塞班島被捕。（圖／翻攝自網路）

女星吳佩慈與富商紀曉波交往，育有4名子女，雖並未登記結婚，但早已經情同夫妻，沒想到今（16）日傳出紀曉波的68歲媽媽崔麗杰在美國塞班島被逮補，因涉嫌違反美國移民法律，目前關押在蘇蘇佩（Susupe）懲教監獄，賭后變囚犯，瞬間引發各界高度關注。崔麗杰是香港上市公司「博華太平洋」前大股東、富商紀曉波之母，也是女星吳佩慈長年未婚夫的母親，因涉嫌違反美國移民法律規定遭到逮捕，目前關押於當地的蘇蘇佩懲教監獄，原因是她作為外國投資人，應持有有效的「E-2C長期投資簽證」，外界推測其簽證可能已過期；此外，其旗下公司過去曾捲入非法僱傭爭議，目前ICE尚未公布具體案情細節，移民法庭的聽證會日期仍待敲定。崔麗杰與兒子紀曉波早期由澳門博弈仲介（疊馬仔）起家，隨後轉戰塞班島，取得島上唯一的賭場開發牌照，打造豪華賭場中心。2018年，《富比士》估算其淨資產高達 11億美元（約新台幣347億元），風頭一時無兩。然而，這座海濱豪賭帝國近年來風波不斷，曾在2018年報出利用旅遊簽證非法僱用大量中國勞工，受到多重因素影響，賭場已於2020年3月被迫歇業，其旗下的博華太平洋公司已於2024年4月申請破產保護，負債高達1.658億美元（約新台幣53億元）。昔日的「347億賭后」如今面臨牢獄之災，其子紀曉波更被指為塞班島計畫失敗的「幕後推手」。隨著家族事業告急與婆婆遭捕，長期定居香港的吳佩慈是否會受到波及，或對此發表回應，已成為社群媒體與娛樂圈議論的焦點。