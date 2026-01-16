讀賣巨人隊於今（16）日正式宣布，成功簽下從東北樂天金鷲行使海外自由球員（FA）權利的明星右投則本昂大。根據日媒《產經新聞》報導，雙方達成一份為期3年、總額高達9億日圓（約合新台幣1.7億元）的合約。巨人隊在眾多日職球團的爭奪戰中脫穎而出，為新賽季的投手陣容注入一劑強心針。
放棄旅美夢留日本 巨人展現誠意截胡成功
現年35歲的則本昂大，去年11月初原有意挑戰美國職棒大聯盟（MLB）而行使海外FA權利，但經過多方考量後，於本月初決定留在日本發展。長期注視其動向的巨人隊迅速出擊，最終成功擊敗國內多支勁旅，這也是巨人隊繼從日本火腿簽下外野手松本剛後，今年季後賽補強的另一大動作。
由於則本昂大在樂天時期的年薪為3億日圓，屬於 FA 等級中的「A級」球員，因此樂天球團預計將要求巨人隊提供補償金或一名補償球員。
連5年奪三振王！樂天傳奇右投轉戰東京
則本昂大在2013年以選秀第二指名加入樂天，首年便展現初生之犢不畏虎的氣勢，狂奪15勝榮膺新人王，更是樂天當年奪下隊史首座「日本一」的關鍵功臣。則本以瘋狂的奪三振能力聞名，曾締造連續5年拿下洋聯奪三振王的傲人紀錄。
2024年，則本昂大因應球隊需求轉任終結者，隨即以32次救援成功奪得救援王頭銜，展現出極強的適應力與宰制力。去年則是則本職業生涯第13個賽季，他出賽56場，繳出3勝4敗、16次救援成功及10次中繼成功，防禦率為3.05。
巨人軍投打再進化 力拚重返榮耀
巨人隊近年來積極補強，此次簽下則本昂大，無疑是希望借重他先發、後援皆能勝任的豐富經驗，補足牛棚深度或增強輪值戰力。隨著松本剛與則本昂大接連入隊，巨人隊新賽季的戰力布局已漸趨完整，目標直指央聯冠軍與日本大賽。
消息來源：《產經新聞》
