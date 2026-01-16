我是廣告 請繼續往下閱讀

距離泰國2026年2月大選不到一個月，選戰話題卻意外被一項「顛覆想像」的婚姻政策點燃。泰國新選擇黨秘書長、總理參選人特・蒙科爾吉特，日前拋出「女性可一妻多夫、最多四名丈夫」的構想，不僅瞬間洗版社群，也讓原本聚焦經濟與民生的選戰，急轉直下變成價值觀與制度之爭。綜合外國媒體報導，這項政策源於特・蒙科爾吉特1月13日在Facebook發布的聲明，他將其定義為「新選擇黨性別平等政策第10號」，並拍片補充細節指出，女性最多可擁有四名丈夫，但每增加一位，必須取得前一至三名丈夫的全數同意。他強調，這是基於「性別平權」與「當事人自願」的前提設計，試圖打破傳統婚姻框架。貼文曝光後立刻引發網路熱議，留言區呈現高度兩極化。有網友直呼「這是政策還是段子？」也有人酸說「你要不要先示範一下？」甚至有人戲稱「八個人一個家庭，家族群組一定超熱鬧」。不過，也不乏支持聲音，認為只要雙方自願，國家不該干涉私人關係，還有人表示「至少他敢挑戰禁忌」。爭議不只停留在輿論層面，法律可行性也成為焦點。泰國早在1935年即廢除一夫多妻制，現行法律並未承認任何形式的多配偶婚姻。新選擇黨雖表示該提案屬於性別平等藍圖的一環，卻尚未提出修法方向、配套制度或執行機制，使外界質疑這是否只是口號式政策。事實上，這並非特・蒙科爾吉特首次推出「話題型政見」。隨著大選逼近，新選擇黨陸續提出成立太空軍、購買核武、推動月球與火星旅遊計畫，甚至喊出「上班族每天做伏地挺身就能加薪10%」等構想。雖然每一項都成功吸引目光，但也被批評缺乏現實基礎，更像社群操作而非治國藍圖。在選情仍高度不明朗、超過四成選民尚未表態的情況下，這類極端政策究竟是破框創新，還是過度娛樂化政治，仍有待時間驗證。一妻多夫制能否真正進入政策討論核心尚不可知，但可以確定的是，這場選戰已不再只是比誰的政見可行，而是誰更能抓住注意力、主導話題走向。