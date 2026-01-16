我是廣告 請繼續往下閱讀

▲EXO成員世勳（左）與前成員鹿晗（右），曾因粉絲追車而發生車禍。（圖／EXO FB、微博@Kysss_）

K-POP曾出現多種瘋狂應援，像是今（16）日BLACKPINK成員Jennie的30歲生日，印象廣告董事長吳秉翔竟為圓女兒追星夢，斥資245萬元台幣，霸氣包下10處黃金地段電視牆，全天輪播應援影片，火速引發熱議。但其實K-POP除了正面應援外，私生飯也非常瘋狂，東方神起成員允浩曾收過敵隊粉絲給的加強力膠飲料，因而吐血命危緊急送醫、2PM成員澤演昔日收到粉絲示愛的經血書、EXO成員世勳與前成員鹿晗還曾因私生飯追車而發生車禍，Jessica也曾在高速公路被追車，差點發生連環車禍，多個驚悚行為，都讓外界非常震驚。東方神起成員允浩曾在2006年，錄製節目《女傑6》的休息空檔時間，收到一名看似粉絲、約20歲女性送的柳橙汁。允浩因認為是粉絲，就直接大口喝下，沒想到裡面竟有強效強力膠，飲料上附的信件還寫下「我要殺了你」、「你們這些沒實力的人竟然能紅」等惡毒字眼。允浩一喝下馬上感到不對勁，並出現嘔吐、咳血等症狀，甚至因膠水凝固差點導致食道與胃部嚴重受損，因此在醫院洗胃並留院觀察數日，雖然之後身體康復，但他坦言這事件留下了巨大陰影，很長一段時間都無法直視柳橙汁。而在2009年，一名自稱是2PM成員玉澤演粉絲的人，在網路上公開一張寫有「玉澤演，沒有你我活不下去」字樣的紙條。該名粉絲宣稱這封信是用自己的「經血」混合處女之血寫成，她還為了證明不是用紅墨水造假，甚至在旁邊附上沾有血跡的衛生棉照片，行為極端且噁心。該名女子事後表示，她是為了引起偶像注意，並證明自己與其他普通粉絲不同，她對澤演的愛是「獨一無二且深入骨髓」的。而在事件鬧大後，該女子因承受不住壓力而道歉，並表示「我不知道事情會變得這麼大」。EXO出道以來曾多次遇到私生飯追車經驗，最嚴重一次是在2014年，世勳與前成員鹿晗在工作行程中，遭到私生飯包車緊貼跟隨，最終因車距過近發生輕微追撞車禍。雖然成員沒有受到嚴重外傷，但車輛受損，且現場一度陷入癱瘓。鹿晗當時也曾在微博憤怒發文：「私生飯，可不可以不要再跟了？太危險了！」而Jessica在少女時代活動時期，也曾在往返機場途中，遭到包車跟蹤。私生飯還為了拍攝車內，直接強行切入保姆車前方，還有多台車輛在公路上試圖包圍保姆車，導致司機必須急煞或變換車道，過程非常驚悚。而除了這些實際造成的行為外，不少私生飯也會查出偶像聯絡方式，不斷騷擾，像是希澈曾遭奪命連環call等，都讓大眾嚴厲斥責私生飯行為，這也讓外界忍不住重新探討藝人與粉絲之間的界線。