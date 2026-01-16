我是廣告 請繼續往下閱讀

▲巴鈺在IG書寫婚姻曾經遇到的撞牆期和對關係的反思。（圖／翻攝自巴鈺IG@payuhpayuh）

藝人巴鈺與Tizzy Bac鼓手林前源結婚多年，總是給人恩愛甜蜜的形象，不過巴鈺昨（14）日在IG突然發文，坦言兩人曾度過一段非常糟糕的歲月。她自爆當時像是得到愛情失憶症，厭惡到連對方呼吸都覺得討厭，也曾當眾對著丈夫怒吼：「我們離婚！我受夠你了！」在那段幾乎要失去彼此的黑暗期，她發現即便大腦好像忘了怎麼愛，但身體細胞仍然記得要愛他，一席真情告白感動無數粉絲。巴鈺表示，那段婚姻低潮期，是一場漫長又真實的惡夢。她回憶，當時早已忘了當初是如何殷勤禱告追求這個男人，也忘了熱戀時只要他在同一空間，全身血液都會沸騰的悸動。那幾年兩人的關係降至冰點，甚至在親朋好友面前大吵，她曾失控地刺傷對方，喊出離婚的狠話，「連他在我旁邊呼吸，我都覺得討厭。」巴鈺表示，當時兩人像是平行時空的陌生夫妻，距離遙遠卻又清晰地互相傷害。儘管大腦叫囂著分開，但身體卻誠實地保留了愛的記憶。巴鈺表示，即便在關係最惡劣的時候，無論是吃到美食、看見美景，或是工作遇到高低起伏，她腦海中第一個想分享的人，依然是老公。有好幾次在半夢半醒間遇到地震，她的身體會下意識地尋找對方，確認彼此平安，「我知道，如果世界此刻就要毀滅，我要我們在彼此身邊。」巴鈺表示，當下她才明白，雖然頭腦忘了怎麼去愛，「但身體記得、細胞記得」，深層的連結讓他們挺過了那段差點失去彼此的日子。最近巴鈺與即將演出的音樂劇《I Love You, You're Perfect, Now Change》（LPC），她表示對戲很有共鳴。她提到，20年前單身的自己喜歡上半場關於戀愛的犀利剖析；20年後的現在，人生進入下半場，更能咀嚼劇中關於婚姻酸甜苦辣的歌詞。尤其是劇中一曲〈Shouldn’t I be Less in Love with You〉，像鏡子般映照出她的真實心聲。今年巴鈺將親自站上舞台演出，她表示這齣戲藏著演員真實生活的靈魂碎片，希望能透過這部劇提醒所有在愛情中失憶的人們：「記得愛」。