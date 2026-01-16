我是廣告 請繼續往下閱讀

台美關稅談判定案，台灣確定取得「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇」。台中市長盧秀燕今受訪時表示，目前整個東亞地區大概一致，相信政府已經盡力了，既然事情沒辦法再改變，希望大家努力拚經濟，如果業者覺得稅率還是太高、有意轉移訂單到非美地區，台中市政府也會繼續協助。盧秀燕今（16）日上午主持台中購物節壓軸抽好宅活動，會後媒體問及台灣對美關稅拍板定案15%的看法，盧秀燕表示，剛剛她看到行政院副院長鄭麗君的越洋記者會，關稅談判的結果和日韓差不多，目前看起來，整個東亞地區大概是一致的。「我們就希望大家根據這個稅率努力拚經濟，因為事情已經沒有辦法再改變了，而且我想政府已經盡力了」。盧秀燕指出，美國給東亞各國的稅率比往常高，以前有的在10%以內，現在是15%，過去外銷美國的產業，可能會適當移轉到非美地區，台中市政府會繼續協助大家轉到非美的市場，市府之前提出到非美地區參展行銷者，可補助旅費，2500萬經費大概已經用掉一半。若產業覺得15%的稅率還是太高，希望轉移訂單轉移到其他地區，市政府會繼續協助；若覺得談判結果可以接受，希望在新的一年，大家安心地拚經濟。