新竹一名賴姓男子因不滿變換車道被鳴笛而情緒失控，竟將車輛停擋在大客車前方長達22分鐘，導致車上43名乘客無法通行，影響學生準時到校上課。新竹地方法院審理後，認定其行為已妨礙他人行使通行權利，構成強制罪，判處有期徒刑5月。判決指出，賴男於2024年12月11日駕駛小貨車，沿新竹市東區公道五路往新竹交流道方向行駛，行經交流道口時突然切往內側車道，迫使後方大客車急煞。大客車駕駛按喇叭示警後，賴男心生不滿，隨即在大客車前方急煞停車，並持續阻擋去路長達22分鐘。賴男於庭審中否認妨害自由，辯稱聽到大客車按喇叭，以為發生緊急狀況才停車查看，並指對方司機下車後比手畫腳辱罵，甚至揚言報警，他才選擇原地等待，認為該路段並非單線道，大客車仍可繞行。法院審酌，案發當日為正常上班、上學日，正值交通繁忙時段，大客車車體龐大、變換車道不易，且車上載有43名乘客，包含學生及教師，在安全考量下，除緊急停車外，並無其他更安全的替代方式可供選擇。法官另指出，任意變換車道本身即屬高風險行為，極可能造成其他用路人措手不及而引發事故。賴男不僅阻擋車輛通行，還下車以強勢態度對峙，迫使大客車駕駛基於乘客安全考量報警處理，屬合理正當的救濟方式。法院強調，行車途中鳴按喇叭，本即具有提醒注意或警示危險的正當用途，屬公共交通秩序中普遍容許的行為。即便自認權益受損，亦應循檢舉或法律途徑處理，不得以強行阻擋通行作為回應。賴男行為已逾越一般社會可容忍範圍，並非合法行使權利，依法以強制罪判處有期徒刑5月。