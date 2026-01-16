我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市新莊區昨（15日）上午9時許於堤外便道10K+400往三重方向發生一起驚悚車禍意外，一名宋姓男子駕駛小客車途中疑似精神不濟，衝撞分隔島後翻覆在車道上，造成其受有脖子酸痛、手指挫傷，另其妻子則受有左膝擦挫傷及脖子痠痛，所幸並無人員傷亡，詳細車禍原因仍有待進一步調查釐清。據了解，這名51歲的宋姓男子當時駕駛小客車準備前往上班，怎料，卻在途中疑似精神不濟自撞分隔島。由於撞擊力道相當大，整輛小客車90度翻覆在車道中央佔用兩線道，相當怵目驚心。而這起車禍意外也造成宋男脖子痠痛、手指挫傷，另車上51歲黃姓妻子則受有左膝擦挫傷及脖子痠痛。警方獲報到場後，依規定替宋男實施酒測，其酒測值為0；另由救護車將黃女送往醫院治療，所幸並無生命危險。全案已由新莊分局交通分隊到場完成現場調查、勘察、採證、照相及測繪紀錄。對此，新莊分局呼籲，民眾駕駛車輛前應注意自身身體狀況與精神狀態，如有不適或疲勞應避免上路並適時休息，避免因身體狀況突發或精神不濟造成事故，共同守護自己與用路人的行車安全。