台美關稅談判今（16）日拍板定案，行政院證實台灣對等關稅降為15%，且不疊加MFN，同時取得半導體及其衍生品232條款最惠國待遇，並完成投資合作備忘錄簽署。消息曝光後，股市與PTT網友反應兩極，正面聲音看好傳產與供應鏈布局，但也有不少人直接點名最大質疑：「美國汽車到底有沒有0關稅？」對此，行政院副院長鄭麗君回應：「汽車市場開放部分，簽署完整貿易協定時會報告。」外界關注，若未來美製車關稅降至零，是否真能反映在車價仍存變數，關鍵仍在貨物稅是否同步改革，相關攻防戰仍待後續談判結果揭曉。
行政院在官方新聞稿中說明，本次談判核心鎖定對等關稅與232條款，最終整理出四項關鍵成果，包括台灣稅率與日本、韓國及歐盟水準看齊，半導體與多項產品取得232條款最優惠待遇，以及以「台灣模式」深化與美方在供應鏈與AI戰略上的合作。
在投資架構方面，行政院進一步說明，第一類為台灣企業自主對美投資，規模上看2500億美元，範圍涵蓋半導體、AI應用、電子製造服務與能源領域；第二類則由政府建立信用保證機制，支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度，協助半導體與ICT供應鏈赴美布局。
行政院強調，相關成果可望降低企業赴美投資的不確定性，並為工具機、手工具等傳統產業帶來競爭力提升。官方也特別澄清，第二類的資本承諾並非政府直接出資，而是透過制度性信用支持，降低企業融資風險。
消息公布後，PTT股板湧入大量留言，「噴了」、「看起來差不多等於FTA」、「跟日韓一樣稅率就夠了」、「今天可能又要創高了XD，傳產復活！GG創高！GoGo」、「最惠國待遇真的不錯」、「就目前公佈來看似乎還不錯」、「喪事喜辦，去了還要25%關稅，只有在那投資的材料部分豁免」，也有人對盤勢表現抱持高度期待，認為指數與權值股有望再創高點。
不過，但不少網友直接點名重點在於汽車關稅，「所以汽車關稅，貨物稅都不改？」、「美國汽車到底有沒有0關稅，我關心這個」、「談的算可以了，是說進口車價到底降不降」、「我要的是進口車免關稅」。
進口汽車0關稅？鄭麗君：簽署完整協定後報告 汽車業界這樣看
現行台灣進口車關稅為17.5%，但產業圈傳出，為換取台灣汽車零組件順利出口美國，未來可能必須讓步，將美製車關稅調降至零。對此，行政院副院長鄭麗君今早僅低調回應，汽車市場開放議題將在簽署完整貿易協定時再行說明，並未正面否認，汽車關稅仍在最後拉鋸。
若是汽車零關稅，買車價差會多大呢？根據《東森新聞》報導，汽車達人曾彥豪分析，一輛售價150萬元的車，理論上可反映約15萬元成本空間，但他也強調，實際售價仍取決於市場供需，而非單純成本結構，關稅下降確實提供降價條件，卻不保證必然反映在售價上。
另一方面，不少汽車產業人士指出，台灣車價長期偏高，關鍵未必只在關稅，而是占比更高、約25%至30%的貨物稅。由於貨物稅對國產與進口車一體適用，且牽涉政策敏感度，使得車價結構長期難以鬆動，也造成進口車「價格不低、配備偏保守」的市場現象。
業界普遍認為，若缺乏貨物稅的配套改革，僅調整特定國別的汽車關稅，對整體車市結構影響有限，最終可能只有少數車款受惠，多數消費者對價格變化的體感仍不明顯，「美規車零關稅」是否真能改變台灣進口車市場，仍有待後續觀察。
