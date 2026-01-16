我是廣告 請繼續往下閱讀

美國對台對等關稅結果今（16）日正式拍板，稅率降至15％且不與最惠國待遇（MFN）疊加，台灣待遇與日本、南韓、歐盟並列。對此，海委會主委管碧玲直言，國與國談判不可能全贏，但這樣的成果，已足以讓台灣感到自豪，也讓她為女將領軍的談判團隊感到驕傲。美國商務部宣布，台灣獲得對等關稅降至15％、不疊加MFN，並享有232條款下的最惠國待遇；相對地，台灣承諾由企業自主投資美國2,500億美元，政府並以信用保證方式，協助金融機構提供最高2,500億美元的企業授信額度，作為雙邊合作的重要基礎。管碧玲今日在臉書發文表示，清晨傳來的消息讓她再次為台灣感到自豪，但同時也百感交集。她感嘆，一個偉大的國家，為何始終難以團結，甚至出現「國中有國」的情況，反倒讓自由世界的國家更願意為台灣加油、合作。管碧玲指出，國際談判本來就是有輸有贏、有交換，目標當然是互惠，但總會有人為反對而反對，忽略所得、撿起所讓，還是有插針的空間，刻意製造訕笑、謾罵與扭曲的空間。不過，管碧玲強調，仍為台灣的國際地位感到慶幸，此次談判結果與日、韓、歐盟並列，她也特別向由女性領軍的談判團隊致敬，直言她們在風雨中默默扛起「台灣模式」負重前行，其堅韌正是台灣國力的象徵。