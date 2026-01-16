2026年過年高鐵車票在今（16）日凌晨0時準時開賣，許多人熬夜大搶票，但一度傳出高鐵官網與APP都大當機，狀況持續超過30分鐘以上，讓搶票的民眾叫苦連天。但就有內行分享，利用高鐵APP「語音訂位」功能，1分鐘就順利搶到過年高鐵票，儘管官方曾闢謠過，但仍是其網友們認證的「隱藏版搶票法」，過往也有人實測成功，讚賞「魔法又成功了」。
過年高鐵票搶不到！內行實測買票神招：1分鐘就搶到
有網友在Threads興奮發文，透露使用高鐵APP「語音訂票」功能，半夜相當順利地訂到4張過年期間的高鐵車票，從板橋來回左營的車票全數買到，「實測給脆友，如何一分鐘訂到過年直達車的票！」
高鐵語音訂位搶票常被稱作「隱藏版搶票法」，過往許多人在連假或過年期間，都靠著這招默默搶到想要的時段，「魔法又成功了，訂不到高鐵票的解法：用APP右上角語音訂位系統，有時候可以訂到搜不到的票」、「真的太扯～如果用一般查詢顯示沒票，可以嘗試智慧語音訂票，竟然真的訂得到」。
高鐵APP「語音訂位」是什麼？買票訂位輕鬆按一鍵完成
台灣高鐵公司近年推出「台灣高鐵T Express行動購票服務」APP系統，不只提供用戶使用行動購票乘車，還可隨時隨地輕鬆訂購車票，推出的QR Code手機票證也大受好評，讓乘客享受更加便捷的乘車體驗，成為現代許多人搭乘高鐵的必備工具。
其中「台灣高鐵T Express行動購票服務」APP提供「智慧語音訂票」服務，讓旅客透過該功能提出訂票需求，系統將逐步引導旅客順利訂票，輕輕鬆鬆就能完成座位預訂。雖然過去台灣高鐵公司曾闢謠，表示：「台灣高鐵各售票通路所售車票並無差異，旅客於各通路是否能購得車票，取決於當下是否有可售車票，與其使用通路無關。」但該方式仍讓許多人深信不疑好搶。
高鐵APP智慧語音訂票如何使用？3步驟一次看
步驟一：打開高鐵APP進入首頁，記得需先事先填寫好使用者資料，點選右上角的智慧語音訂票鍵。
步驟二：進入智慧語音訂票頁面後，系統會自動詢問需使用「訂票、時刻表、查詢」哪項功能，若需訂票只要點選下方左側的「訂票」按鈕即可。
步驟三：緊接著系統自動列出一系列問答，包括起訖站、乘客人數、搭乘時間等，點選完畢後就會跳出符合的車次供選擇，選擇好車次後再按下立即訂位即可。
《NOWNEWS今日新聞》記者實測，透過該功能確實可以快速，且過程幾乎不須打字，僅需在系統詢問「訂票時間」時，透過鍵盤或語音功能給予系統訂位時間區間即可，相當快速又方便。
高鐵APP語音訂票今年失靈了！聰明人曝更快神招：免排隊
不過今年過年搶票大戰激烈，今日半夜0點準時開搶，一度出現官網、APP全大當機狀況，一路到半夜12時40分還是顯示忙碌中，也有人提到過往被認證是搶票神招的「語音功能」也跟著失靈，完全無法進入。
對此，就有人提到可以改去超商機台使用「ibon」直接購買車票，過程也很順利且更加順暢，不到幾分鐘就能快速買到票，倘若未來民眾還需搶到返鄉車票，不妨可以參考上述方式，或許就能買到心儀時段的車票。
資料來源：台灣高鐵
高鐵APP語音訂票今年失靈了！聰明人曝更快神招：免排隊
