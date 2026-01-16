我是廣告 請繼續往下閱讀

▲味全龍今日正式宣布開季5位洋投戰力，並表示回持續觀察市場動態，隨時評估後續補強人選。（圖／味全龍提供）

味全龍備戰2026新賽季，今(16)日正式公布5位開季洋將名單。由兩大資深洋投鋼龍（Drew Gagnon）、伍鐸（Bryan Woodall） 領軍，搭配三名強力外援魔神龍（Marcelo Martínez）、梅賽鍶（C.C. Mercedes）與蔣銲（John Gant），展現衝擊總冠軍決心。其中魔神龍與梅賽鍶過去分別效力樂天桃猿、統一7-ELEVEn獅，新賽季有望與老東家正面交手。現年35歲的鋼龍，2021年來台發展，過去5個球季表現穩健，拿下41勝33敗、防禦率3.00；39歲的「本土洋將」伍鐸則將迎來中職第12個賽季，過去幾年以豐富經驗提供龍隊關鍵支援，2位人資深洋投皆是龍隊不可或缺的安定基石，因此龍隊在休賽季迅速與洽談續約。休賽季龍隊積極補強新洋投戰力，日前已官宣簽下樂天洋投魔神樂，並改譯名為魔神龍，今日更加碼宣布簽約前統一獅羊頭「賓士哥」梅賽斯，並改譯名為梅賽鍶，除此之外，龍隊也簽下前日本職棒北海道日本火隊鬥士隊洋投蔣銲John Gant，並取為「蔣銲」。梅賽鍶現年31歲，來台發展前，曾在2017年至2024年分別效力日本職業棒球（NPB）讀賣巨人隊、千葉羅德海洋隊，日職生涯留下709.1局，37勝44敗、防禦率3.10。去年球季，梅賽鍶效力獅隊，在明星賽前繳出6勝3敗，防禦率2.57的好表現。不過梅賽鍶在明星賽後閃電轉隊，轉投效韓國職棒（NPB）培證英雄隊，出賽8場，拿下3勝3敗，防禦率4.47，季末未獲續約。蔣銲現年33歲，過去曾有6年大聯盟資歷，2022年至2023年球季效力火腿隊，卻因傷未在一軍留下任何出賽紀錄，去年則是美職皇家隊體系。龍隊表示，5洋投開季名單雖已確認，仍將持續觀察市場動態，隨時評估後續補強人選。