▲向華強說自己曾遭最信任的左膀右臂背叛。（微博＠齊魯晚報）

▲向華強（左）和老婆向太陳嵐（右）聯手在香港打造影視帝國。（圖／微博@向太Tiffany陳嵐）

香港影視大亨向華強近日在社群平台親自發聲，揭開一段塵封已久的商場傷疤。他透露曾遭最信任的澳門財務助手背叛，對方潛伏在他身邊5年，利用其名義設下「龐氏騙局」非法集資高達10億港幣（約新台幣40億元）。向華強形容此人是「偽君子的教科書」，並坦言此次教訓促使他澈底改革家族企業的管理模式。據向華強描述，該名助手曾負責其澳門公司的財務機制，因辦事靈活、能力強且無不良嗜好、不賭博，深得向氏夫婦器重。但該助手竟長期利用職務之便，偽造公司單據及向華強本人的簽名，對外宣稱有「向氏集團聯合投資項目」，並以保本高息為誘餌，向演藝圈及財經圈人士吸金，實則進行「拆東牆補西牆」的龐氏騙局。直到騙局崩塌、助手捲款跑路後，多名債主手持偽造協議上門討債，向華強與妻子向太（陳嵐）才驚覺事態嚴重。面對突如其來的10億港幣債務風波，向華強果斷採取法律行動，他第一時間聘請律師團隊，證實所有涉及詐騙的文件均為「冒名簽署」，在法律層面上與公司及個人進行切割。此外，為了澈底杜絕後患，向華強宣布全面退出澳門博弈產業，並藉此機會重新審視內部行政流程。向華強在影片中也感嘆，「我對他很好，為什麼要搞這些東西？我想不通。」他認為這名曾經的左膀右臂如今儼然是偽君子教科書。向華強也自我檢討，覺得自己過去過於依賴人情與直覺，才讓該助手獨攬財務、用印與融資等核心職能，缺乏有效的審計監督與復核機制，給了對方可趁之機。為了堵住漏洞，向華強表示公司現已建立嚴格的權力制衡體系，各部門多方監督、互相對帳，不再依靠單純的道德感和人與人之間的信任。這段影片曝光後在微博上引發熱議，部分網友認為向華強居然可以被詐騙5年，質疑真實性，更懷疑這是向華強脫罪的藉口，「他自己又乾淨到哪裡去了呢？」、「估計是給他們家背鍋的，如果是真的，早就出江湖封殺令了」、「你人脈遍佈港澳，會收不到風聲嗎？」、「發生在別的公司我相信，發生在你身上我不信」。但也有一派網友猜測向家或許是真的被冒名詐騙，所以有財務危機，向華強跟向太近年開始才會頻頻在社群上傳影片想賺流量，「所以他家經濟出問題不是假的？」、「他們家是不是快破產了？都開始拋頭露面了」、「也沒講清楚最後是怎麼處理了，讓人看不懂」。