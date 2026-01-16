我是廣告 請繼續往下閱讀

▲NBA美國職籃（National Basketball Association）曼非斯灰熊明星後衛莫蘭特（Ja Morant）近期成為交易市場的熱門人物，是否被交易、交易下家在哪也成為關注焦點。（圖／美聯社／達志影像）

▲庫明加（Jonathan Kuminga）稍早正式高喊賣我，勇士也將啟動交易，送走這位23歲高潛力前鋒。（圖／美聯社／達志影像）

NBA曼菲斯灰熊與一哥莫蘭特（Ja Morant）關係決裂，交易隨時可能發生，根據NBA記者史坦（Marc Stein）報導，灰熊急於出清莫蘭特換取未來資產，提出的報價為至少1張首輪、1位高潛力年輕球員，《Blue Man Hoop》專欄作家科內利森（Josh Cornelissen）就建議金州勇士可以出手，拉進布魯克林籃網主導三方交易，將高喊「賣我」的23歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）送走，首要目標從籃網換取小波特（Michael Porter Jr.）加入。莫蘭特今年與老東家灰熊關係持續惡化，不僅與43歲總教練伊薩洛（Tuomas Iisalo）曾爆發口角衝突遭禁賽，還與隊友在訓練途中起衝突，雙方正式決裂，交易已經箭在弦上，NBA記者史坦就於報導中透露，「灰熊球團在任何關於莫蘭的的潜在交易談判中，都要求至少獲得1張首輪籤、以及1名年輕球員做為籌碼。」《Blue Man Hoop》稍早就發文，提到勇士陣容上不需要莫蘭特加入，他們更需要一位身材高大、能提升前場投籃能力的球員，就像庫明加一樣，只是無球能力更好，能為巴特勒（Jimmy Butler）、格林（Draymond Green）拉開空間，最合理的選擇就是小波特。小波特本季轉戰籃網，先發出賽31場，25.7分、7.5籃板與3.3助攻，投籃命中率高達48.6%，堪稱勇士天菜，但這筆交易潛在障礙在於，籃網看來對庫明加興趣不高，因而在灰熊想出售莫蘭特之時，勇士可以主導這場三方交易。以下是交易方案，勇士獲得小波特，籃網得到莫蘭特和1張首輪選秀權，灰熊則用莫蘭特換來1個首輪選秀權，以及包含庫明加在內的年輕即戰力，例如穆迪（Moses Moody）、希爾德（Buddy Hield），灰熊如果今夏想徹底重建，也可以再用穆迪、希爾德換回一些未來資產。《Blue Man Hoop》透露，就目前三方交易包裹來看，雖然可以滿足薪資平衡，但籃網可能會要求一些額外的回報，這取決於莫蘭特的市場行情，但可以確定的是，勇士只需要送走穆迪這位邊緣先發球員，以及無法上場貢獻的庫明加，再加上2張首輪籤，就可以換得夢寐以求的小波特。勇士還能藉此留下格林和巴特勒，與小波特和柯瑞組成攻防兼備的強力先發陣容。他們可能仍舊不是總冠軍的熱門選擇，但他們有望在季後賽走得更遠，畢竟無法上場的庫明加，對勇士戰力毫無幫助。