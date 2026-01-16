我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃蜂一哥鮑爾坎下全隊最高30分，另添11次助攻，關鍵時刻連續飆進2顆外線尤其關鍵。（圖／美聯社／達志影像）

近12場苦吞7敗的洛杉磯湖人，今（16）日於主場迎戰夏洛特黃蜂，雙星唐西奇（Luka Doncic）、詹姆斯（LeBron James）同場出擊，但上半場黃蜂靠著布里吉斯（Miles Bridges）半場17分率領下，取得9分領先，下半場則由鮑爾（LaMelo Ball）領銜穩住局面，最後2分鐘時，連續飆進2顆外線，儘管唐西奇全場39分，湖人仍在防守失衡下，終場117：135吞敗。湖人開局靠著超過5成命中率、唐西奇連續攻下6分率領下，首節取得9分優勢，第二節進攻當機，剩餘5分鐘時，鮑爾重回戰場主導進攻，多次妙傳給隊友逆轉比分，上半場打完黃蜂反倒以64：55領先。布里吉斯半場6投6中、包括3記三分球攻下17分、6籃板，湖人則以唐西奇19分最高，詹姆斯則貢獻10分。第三節雙方火力互轟，黃蜂有鮑爾主宰戰場，湖人則多半是靠唐西奇單打得手，加上整體防守狀況持續不振，單節被黃蜂攻下40分，湖人陷入雙位數落後。末節湖人持續苦追，詹姆斯、唐西奇都留在場上，但除兩人之外，湖人其餘球員都沒帶準心，尤其板凳端4名球員上場時間家總超過60分鐘，卻在第四節剩下4分鐘時，全場僅有5分貢獻，先發組打得辛苦，末節體能也受到影響。最後2分鐘，湖人一度追到僅剩10分差，但隨後詹姆斯切入失誤，鮑爾回敬連續第2顆三分，再將比分拉開至16分，比賽徹底失去懸念，黃蜂終場就以135：117擊敗湖人。數據方面，唐西奇全場26投15中，貢獻39分、3籃板與4助攻，詹姆斯29分、9籃板與6助攻，黃蜂則以一哥鮑爾30分、11助攻最出色，米勒（Brandon Miller）、布里吉斯也合力挹注41分，新秀射手克努佩爾（Kon Knueppel）本場又投進3顆外線，拿到19分。