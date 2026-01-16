我是廣告 請繼續往下閱讀

根據美國媒體NBC報導，前NBA芝加哥公牛球員、現年29歲的布萊克尼（Antonio Blakeney），被指控在效力中國CBA籃球聯賽江蘇龍肯帝亞的2022-23賽季期間，一場與廣東宏遠的比賽中，涉嫌操縱比賽，透過「控分」讓球隊輸到預期以外的分數，藉此讓賭客獲利，而他本人也獲得超過20萬美元的報酬，中國最大社群平台「虎撲」也已報導此事。根據週四在費城公佈的法庭文件中顯示，聯邦檢察官對20名被指控操縱美國大學籃球比賽和CBA中國職業籃球比賽的人提起訴訟，多位嫌疑人面臨一系列指控，其中包含涉嫌體育賄賂、共謀實施電信詐騙、電信詐騙以及教唆和協助賭博。其中也包含曾效力CBA江蘇龍肯帝亞的洋將布萊克尼，不僅擔任放水者，還成為牽線人，聯繫更多球員一起參與。據稱該計劃始於2022年9月，當時被告人首次開始賄賂中國籃球協會的球員來「打假球」。相比較為明顯的勝負「結果」，背後更多人是付費操縱比賽的「分差」。檢察官表示，背後金主、賭徒亨南（Shane Hennen）、費爾利（Marves Fairley）首先找上的就是布萊克尼，他當時效力江蘇龍肯帝亞，收到消息後最終同意參與該計劃，然後從江蘇招募其他球員加入。檢方還調出明確證據，在2023年3月6日例行賽中，布萊克尼的江蘇龍面對強敵廣東宏遠，賽前開出江蘇龍11.5分受讓分，後續亨南、費爾利，向體育博彩公司投注19萬8300美元，押注廣東宏遠可以贏至少12分。布萊克尼該季為CBA最會得分洋將，場均可以貢獻32分，卻在那場比賽嚴重失準，最終只攻下11分，廣東宏遠也以127：96勝出。起訴書稱，「布萊克尼在比賽中表現不佳，並按照他和操縱比賽的人的約定，影響比賽結果。」除此之外，起訴書還列舉出更多場布萊克尼涉嫌操縱比賽的證據，書中還提到，2023年4月CBA賽季結束後，費爾利將裝有近20萬美元現金的包裹，放在布萊克尼位於佛羅里達州的儲物間。更惡劣的是，布萊克尼後續回到美國、再到歐洲打球，球場之外，近2年則將觸角伸到商業化成功的NCAA賽場，法庭文件顯示，布萊克尼涉嫌「同意招募願意接受賄賂的NCAA球員」，據傳同意放水的大學球員，每場可以獲得1萬美元報酬。