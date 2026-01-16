高雄燈會「2026 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」今（16）日由市長陳其邁公布主題IP，由今年邁入第60周年、橫跨老中青三代的日本知名IP「超人力霸王」降臨高雄。活動時間為2026年2月7日至3月1日，在愛河灣及高雄港16-18號碼頭盛大登場。
高雄燈會主題季黃色小鴨、吉伊卡哇之後，陳其邁市長今（16）日正式宣告，今年冬日遊樂園以「超人降臨港都」為故事主軸，IP將是「超人力霸王」，以正義、守護城市的意象，向全台灣在城市鄉間各個角落默默付出、守護民眾生活的無名超人致上最高敬意。
昨（15）日高雄市觀光局公布一張圖，賣關子寫著今年高雄燈會主題將是「彳ㄖ ㄌㄅㄨ」，不少網友都留言猜測，更有人直言應該就是「超人力霸王」，而陳其邁也於今日表示，「2026高雄冬日遊樂園」將以「超人力霸王」降臨港都為策展主軸，活動期間，愛河灣主場域將以港灣景觀結合主題裝置、夜間光影及互動展演等方式呈現，打造屬於高雄冬日的「超人慶典」。
觀光局長高閔琳說明，「超人力霸王」（Ultraman）由日本圓谷株式會社製作，是日本特殊攝影作品當中，最具代表性的英雄系列；1966年推出迄今，已成為跨世代的文化符號，更以展現「勇氣、正義、信念」與守護地球的形象深植人心。
今年正值「超人力霸王」60周年，而也有人稱呼他為「鹹蛋超人」或是「奧特曼」。市府表示，本次「高雄冬日遊樂園」活動主視覺，特別以超人降臨高雄港都、凝聚正向能量之意象，並結合高雄港灣周邊景致，展現港灣魅力。
台灣燈會主體是瑪利歐 3月於嘉義登場
另外，今年台灣燈會則是在嘉義縣舉辦，主題IP則是瑪利歐，除了將有超級瑪利歐的特色燈區，並有瑪利歐造型提燈，將於3月登場，同樣很令人期待。
資訊來源：高雄市觀光局
