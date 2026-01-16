我是廣告 請繼續往下閱讀

台美關稅談判歷經9個月，最終結果於美國時間15日正式揭曉，台灣確定取得對等關稅15％、不疊加最惠國待遇（MFN），並在半導體及其衍生品、汽車零組件、木材等項目上，獲得232條款最優惠待遇，利多消息曝光後，台股應聲大漲。民進黨立委王定宇直言，台灣獲得大利多，這次談判不只是降稅，更為台灣爭取到關鍵的產業與戰略優勢。王定宇指出，此次台美關稅協議，讓台灣待遇正式與日本、南韓、歐盟齊平，並一口氣帶來「4大優勢」，對傳統產業、晶片產業與整體投資布局皆屬重大利多。首先，在對等關稅調降至15％後，將顯著提升台灣工具機、手工具等傳統產業的出口競爭力，有助中小企業在美國市場站穩腳步。其次，對晶片產業更是關鍵突破，王定宇提到，台灣成為全球第一個，為本國對美投資業者爭取到半導體及半導體衍生品232關稅最優惠待遇的國家，不僅對美投資享有配額免稅，台商赴美設廠所需的設備與原物料，也同步獲得關稅豁免，大幅降低布局不確定性。第三，王定宇續指，在投資與AI戰略層面，台灣提出「2,500億美元自主投資，加上2,500億美元企業授信額度」的雙軌布局，深化美國供應鏈合作並推動AI戰略發展；美方也承諾，將在AI、國防等5大信賴產業，與台灣展開雙向投資，進一步鞏固戰略夥伴關係。第四，王定宇強調，「台灣模式」已正式確立。除半導體外，汽車零組件與木材同樣取得232最優待遇，且雙方已建立新增品項的持續諮商機制，未來完整協議文本，將在法律檢視後送交國會審議。針對外界關注的對美投資金額，王定宇也特別澄清，台灣投資分為兩部分：一是企業自主投資2,500億美元，包含台積電既有投資；二是政府提供「銀行融資上限2,500億美元的信用保證」。美國與南韓媒體實際報導的台灣投資金額皆為2,500億美元，並非外界誤傳的5,000億，且規模仍低於日本的5,500億美元，以及南韓的3,500億加1,500億美元。