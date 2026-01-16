我是廣告 請繼續往下閱讀

▲呱吉（如圖）認為，林妍霏被炎上的這段的內容，重點不是在罵李多慧，而是在與男友鬥嘴。（圖／呱吉YT）

▲林妍霏模仿韓國啦啦隊女神李多慧（如圖）說中文的口音，甚至以開玩笑的方式，影射她私下會抽菸、喝酒。（圖／翻攝自李多慧Threads@le_dahye）

喜劇演員林妍霏日前在脫口秀上，模仿韓國啦啦隊女神李多慧說中文的口音，甚至以開玩笑的方式，影射她私下會抽菸、喝酒，引來李多慧粉絲不滿，因此遭到炎上。事件發生後林妍霏神隱，YouTuber呱吉昨（15）日在直播中，談論此事，認為林妍霏模仿李多慧的行為不算是霸凌，酸民的攻擊才是真正的霸凌，話題一出引發兩派網友吵翻。呱吉跨足喜劇圈，他昨在直播中談到林妍霏遭炎上一事，有粉絲質疑她的行為是在霸凌李多慧，但呱吉認為「霸凌是指在權力不對等的情況下，去欺負一個人」，兩人並沒有權力不對等。呱吉雖然不完全認同林妍霏所說的內容，不過他直言「霸凌這個字用在這裡是不正確的」，反倒覺得網友群起撻伐林妍霏的行為才是真的霸凌。呱吉看到這幾天網友對林妍霏的謾罵與攻擊，表示：「這個社會根本不是妍霏在霸凌李多慧，她根本沒有要欺負她，是誰在霸凌？是那些對妍霏的攻擊，這才是最可怕的地方，所有人都變成瘋子一樣，覺得抓到機會就要把她往最深的黑洞踩下去。」另外，呱吉認為林妍霏所呈現的，比較像是與男友鬥嘴，因為男生太喜歡李多慧，才會去臆測她私下的模樣，且在演出中，林妍霏也表達自己喜歡李多慧，因此呱吉說：「這段的重點不是在罵李多慧，而是在與男友鬥嘴。」話題一出，網友看法兩極，有人直言：「呱吉邏輯正確，不能稱之為霸凌，正確來說是羞辱」、「沒人說她霸凌，她是羞辱跟用了不實的影射來污衊一個她根本不認識的人，李多慧完全可以對她提告，林不道歉才是這件事情一直延燒的主因」、「她不是霸凌多慧，她是毀謗和造謠」、「這已經不叫脫口秀了，這只是純粹的嘴巴脫序」。另外也有人認為，林妍霏在這次的事件中，確實被攻擊的很慘，但若她一開始被炎上時就拍個影片解釋，或許不會讓粉絲如此不滿，「雖然不見得有用，但比龜縮起來好」。