台美對等關稅拍板定案15％，條件包括在美投資2500億美元，政府授信保證2500億美元，今（16）日台股大盤大漲近600點，來到31408.7點，台積電又創歷史新高，來到1740元。台股高漲，現在還能進場嗎？阿宅地產顧問蕭大立也表示，雖然現在台股指數為高點，仍然有個股是適合進場購買，而對於房市的衝擊，值得觀察。財經網美胡采蘋指出，對等關稅的條件，代表台灣得到了一個在美國市場投資2500億美元的機會。
台股在高點 前景看好的公司仍可進場
阿宅地產顧問蕭大立告訴《NOWNEWS》記者，台美對等關稅確定從20％下調到15％，由於最終結果與日韓相同，將可避免在價格上出現不公平競爭，不僅半導體關稅取得最優惠待遇，也大幅減低對於傳產及整體經濟的影響，加上台積電昨（15）日公布2025年第4季毛利率首破60%，為史上最強第4季，台股勢必將透過漲幅回應。
蕭大立建議，可用以下思維看股市，買股變成股東，就是成為公司的所有權人之一，只要公司營運模式沒問題、產品沒問題，公司就有希望持續成長，可以持續分享利潤，此種個股都值得投資。因此，雖然現在台股指數為高點，仍然有個股是適合進場購買的，如果是發展看好的公司，短期市場營收以及股價漲跌，都不會影響繼續經營，所以如果公司持續賺錢、業績不斷成長，「那就沒有所謂急著獲利了結的問題」。
股市新手建議從這下手 房市衝擊待觀察
另外，如果股市新手不會判斷個股，蕭大立建議可購買0050或006208等市值型ETF，此類ETF等於同時擁有一籃子台灣優秀公司的股份，由於關稅已定案，台灣未來整體經濟發展看好的情況下，什麼時候進場都可以。
台美關稅爭取到比照日、韓及歐盟等之稅率待遇，由於減輕了對整體經濟的影響，蕭大立認為，對房市來說是正面的，不過還是要留意，在科技企業加大投資美國的前提下，將持續有高科技人才流動至美國，部分以高科技產業為主的縣市如新竹等，原本購屋需求主力為科技產業白領，由於購屋需求可能因此受影響，對於房市的衝擊，值得觀察。
台對美投資2500億美元 給台灣進入美國市場機會
財經網美胡采蘋表示，台美關稅談判的結果，台灣並不是投資5000億美元，而是投資2500億美元、授信保證2500億美元，授信並不是投資，而是銀行貸款時，母國需要出保證，但現在銀行貸款本來就會需要授信保證，所以真實對美國投資就是2500億美元。
胡采蘋指出，有些評論認為台積電承諾加碼投資4座晶圓廠，就已經包掉一半的投資了，其實台灣的投資額也沒有那麼多，她建議不需要這麼保守的看，每個人看看自己手上的美股部位，有多少都是科技股，「其實台灣相當於得到了一個在美國市場投資2500億美元的機會，你自己都買了那麼多美國科技股，你不會不知道中間的威力」。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
