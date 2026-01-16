我是廣告 請繼續往下閱讀

Bandai Namco Entertainment Inc. 宣布，旗下所發行之App Store、Google Play專用智慧型手機遊戲《SD鋼彈 G世代 永恆》已於遊戲中推出故事事件「機動戰士鋼彈 MS IGLOO」，並有UR「畢格‧朗格（EX）」／UR「奧利弗‧梅」等陣容於精選機體補給中新亮相。故事事件「機動戰士鋼彈 MS IGLOO」已於遊戲內登場！本故事事件將可重溫《機動戰士鋼彈 MS IGLOO》的劇情，快來遊玩事件，獲得新追加的單位吧！在本次事件中推進各單位的評測實驗進度，即可為單位突破界限！努力讓實驗進度達到100%吧！此外，本次事件將於完成「NORMAL關卡」後，解放高難度的「ANOTHER關卡」。完成ANOTHER關卡將可獲得大量單位和角色經驗值，請務必前往挑戰！本次將可於故事事件畫面與關卡中限期聆聽到OVA《機動戰士鋼彈 MS IGLOO》的「夢轍（movie soundtrack mix）」等樂曲，敬請在動人的樂聲中，暢遊本次事件吧！遊戲中已全新推出UR「畢格‧朗格（EX）」／UR「奧利弗‧梅」、UR「殘命搜魔鋼彈（EX）」／UR「蓋里歐‧鮑德溫」，以及UR支援人員「萊斯達爾‧艾里昂＆鰹魚級戰艦」的精選機體補給。此外，UR「命運鋼彈（EX）」／UR「真‧飛鳥」、UR「異靈鋼彈（最終決戰時）（EX）」／UR「蘇萊塔‧墨丘利」、UR支援人員「塔莉亞‧庫拉提絲＆智慧女神號」，以及UR「攻擊自由鋼彈（EX）」／UR「煌‧大和」、UR支援人員「拉克絲‧克萊因＆永恆號」等復刻陣容，也會持續於已推出的精選機體補給中與各位玩家見面！各機體補給登場的單位與期間不同，敬請留意。