今（16）日上午11時09分台灣宜蘭外海發生芮氏規模4.6地震，深度15.2公里，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，本起地震是東部海域的「隱沒帶地震」，震央位於「和平海盆北側」，由於深度較淺，因此屬於「獨立事件」，和12月27日的規模7.0地震無關，推估也不會有較大餘震發生。
吳健富說明，今早這起地震是菲律賓海板塊、歐亞大陸板塊碰撞擠壓導致，位於菲律賓海板塊隱點較淺層的位置，由於菲律賓海板塊隱沒時，對向會被拉開出現「正斷層」，出現像是和平海盆、南澳海盆等。和12月27日規模7.0、深度很深的「逆衝斷層」性質不同。
吳健富提及，本次地震的震源在和平海盆的篇北側，由於是張裂型地震，深度只有15.2公里，進而導致宜蘭南澳出現4級的震度，大台北地區也因盆地效應、高樓效應，震度稍微被放大。「規模4.6不是特別大的地震，後續比較不用擔心餘震發生，但台灣東部仍是地震好發帶，還是要提醒民眾隨時留意。」
吳健富也分享，今天發生地震震央的半徑30公里區域，發生過最大的地震是2001年6月14日，規模為6.3，深度17.29公里。
資料來源：中央氣象署
