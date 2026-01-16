我是廣告 請繼續往下閱讀

脫北潮煞不住！十年蒸發一個大安區

▲北部三都近十年淨遷出人數。（圖／住商機構提供）

房價狠殺 TPASS助攻桃園移居熱

▲2023 年上路的 TPASS通勤月票 ，大幅降低了跨縣市通勤成本，讓「以時間換空間」成為顯學。圖為新竹火車站TPASS通勤定期票進站口。（圖／新竹市政府提供）

專家點破硬傷：首都優勢恐歸零

台北市正面臨史上最嚴峻的「人口保衛戰」！根據住商機構最新統計，過去十年間，台北市人口淨遷出高達 27.1 萬人，規模等同於「蒸發」了一整個大安區。高昂的台北房價成為推倒中產階級的最後一根稻草，加上交通政策助攻，近 30 萬名「脫北者」集體棄守首都，轉而湧入桃園與新北。專家直言，若高房價硬傷無解，台北市的首都競爭力恐將面臨嚴重流失。數據會說話，且說出的真相令人心驚。住商機構彙整內政部資料發現，台北市自 2016 年至 2025 年間，人口流動呈現劇烈震盪。雖然 2023 年曾出現短暫回流，但隨即在 2024、2025 年再次崩跌，兩年合計流失逾 6.2 萬人。住商不動產北市區協理錢思明指出，這波脫北潮在疫情期間達到高峰，雖有短暫復籍潮，但終究敵不過現實壓力。十年總計流失的 27.1 萬人，幾乎與台北市大安區的人口總數（約 28 萬人）相當，顯示首都人口正在遭受結構性的掏空。為什麼大家都要逃？關鍵在於「生存成本」與「交通紅利」的黃金交叉。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，台北房價居高不下，迫使年輕首購族不得不做出選擇。與此同時，，形成了強大的磁吸效應。此外，2023 年上路的成為壓倒駱駝的最後一根稻草，，讓「以時間換空間」成為顯學。統計顯示，，這波桃園移居與新北移民潮，合計吸收了近 29 萬人口，恰好填補了台北市流失的缺口。面對人口大失血，專家提出了嚴厲示警。賴志昶強調，雖然台北市擁有全台最豐富的資源，但「居大不易」已成為無法忽視的硬傷。若市府無法有效解決居住負擔過重的問題，人口沿著捷運線外溢的趨勢將不可逆轉。長期的人口淨遷出不僅代表勞動力流失，更將