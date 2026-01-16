我是廣告 請繼續往下閱讀

台美經貿談判達成初步共識，美方將提供我國半導體及關鍵產品232條款關稅豁免，並確立15%關稅待遇。對此，工商協進會今（16）日對此表達肯定，對於穩固我國高科技及資通訊產業的全球競爭力具有關鍵意義，也期許政府在後續法律檢視階段，能持續與各界公協會保持緊密溝通，依照不同受影響的產業提供精準的輔導措施。工商協進會表示，對於目前各界關注的投資承諾部分，建議應區分企業投資與政府保證2部分審慎處理。就2500億美元的企業投資部分，因涉及整體產業供應鏈的長遠布局，建請政府在推動海外合作的同時，必須同步強化「投資台灣」的政策誘因，確保核心技術與研發動能根留台灣，避免產業空洞化疑慮。有關2500億美元的政府信用保證部分，政府應儘速與金融體系協商，對於專案信用保證的授信標準建立透明機制，以落實對產業海外佈局的實質支持，協助企業降低跨國營運風險。除關稅待遇外，工商協進會表示，企業界也期盼，政府併同加速推動與美國間的跨境營運配套，包括儘速完成「台美避免雙重課稅協定」（ADTA）的實質進程，並爭取美方放寬我國專業技術人才派駐的簽證便利，才能有效減輕企業在美經商的稅賦壓力與管理成本。工商協進會也期許，政府在後續法律檢視階段，能持續與各界公協會保持緊密溝通，依照不同受影響的產業提供精準的輔導措施。工商協進會將持續扮演產官橋樑，協助台灣企業在台美經貿新架構下，穩健應對挑戰並掌握全球布局先機。